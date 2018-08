Un oficial din Guvernul României a fost expulzat din America! Vindea arme teroristilor

Pentru că a sprijinit Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) un judecător l-a condamnat pe Vintilă la patru ani de închisoare şi a decis expluzarea sa, notează Digi24.

Anterior, în 2014, Vintilă a fost implicat într-o operaţiune cu trafic de arme în care a fost prins, pe teritoriul statului Muntenegru, încercând să vândă armament de 15 milioane de euro unor agenţi sub acoperire.

După ce a fost pus sub acuzare de o instanţă din Districtul de Sud din New York, el a fost predat autorităţilor federale americane şi condamnat în februarie 2018 la patru ani închisoare pentru conspiraţie în vederea uciderii de funcţionari şi angajaţi ai Statelor Unite, plus sprijin acordat unei organizaţii teroriste străine.

Autorităţile din Muntenegru şi agenţia americană de combatere a traficului de droguri DEA (Drug Enforcement Administration) au colaborat cu poliţia română la investigarea inculpatului, care a pledat vinovat la aceste acuzaţii.