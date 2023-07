„Orban și Tőkés sunt doi revizioniști care nu-și găsesc loc în Europa”, a avertizat Eugen Tomac, cac reacție la discursul lui Viktor Orban de la Băile Tușnad, unde a vorbit și Tokes László.

„Au venit în România pentru a transmite același mesaj pe care dorește să-l audă Kremlinul, despre tensiuni teritoriale”, a mai precizat europarlamentarul PMP.

”Orban și Tőkés sunt doi revizioniști care nu-și găsesc loc în Europa și s-au aciuat la Tușnad, de unde duc o propagandă provocatoare antiromânească, dincolo de orice limită. Declarațiile anticonstituționale la adresa României nu trebuie tolerate nicio clipă, iar Guvernul are obligația să acționeze ACUM”, a mai spus europarlamentarul PMP.

Victor Orban și liderii extremiști maghiari provoacă tensiuni

În opinia sa, tot ceea ce fac Victor Orban și liderii extremiști maghiari este să creeze tensiuni în România pe teme legate de relația dintre majoritate și minoritate.

„László Tőkés și Victor Orban au venit în România pentru a transmite același mesaj pe care dorește să-l audă Kremlinul, despre tensiuni teritoriale. Este momentul să dăm dovadă de fermitate și de o abordare clară în apărarea Constituției, care spune clar și ferm că România este un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil”, a punctat Eugen Tomac.

Orban susține că a primit o listă cu subiecte pe care să nu le abordeze

Amintim că Viktor Orban a spus că a primit o listă cu subiectele pe care nu ar avea voie să le abordeze în discursul său, potrivit unui document sosit de la cel mai înalt nivel, de la Ministerului Afacerilor Externe de la București. Premierul ungar a subliniat că este vorba despre un document oficial de stat, nu de simple recomandări.

„În fiecare an cauzează niște dureri de cap, care ar trebui să fie subiectele de discuție pentru că știm de la bun început la ce ne vom gândi la final cu toții, dar întrebarea este cum ajungem acolo. Anul acesta am primit un material ajutător pentru asta, pentru că Ministerul Afacerilor Externe din România, din câte am înțeles este aliat mai degrabă președinției, mi-a venit în ajutor și mi-a trimis un document despre ce nu am voie să vorbesc, despre ce am voie să vorbesc și cum, dar și despre ce trebuie să evit. Acesta este un document oficial de stat, vă fac cunoscut acest lucru”, a indicat Viktor Orban.