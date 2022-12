Jurnalistul Robert Turcescu, gazda podcastului EVZ Play, l-a întrebat pe invitatul său, jurnalistul, istoricul și analistul politic Ion Cristoiu, dacă posibila unire a României cu Republica Moldova ar putea duce și la un efect secundar nedorit, și anume pierderea Ardealului în favoarea Ungariei.

Cristoiu: O modificare de frontieră, doar cu aprobarea marilor puteri

Turcescu: Hopa, să vină și Viktor Orban să spună: ați făcut referendum, v-ați unit? Hai că facem și noi un referendum, poate reușim să recuperăm niște teritorii.

Cristoiu: Nu se pune problema deoarece Orban nu e în grațiile Occidentului. O modificare de frontieră de genul Ardealului nu se face decât cu aprobarea marilor puteri. În 1940, încă o dată susțin, Ardealul a fost cedat pentru că noi aveam parteneriat strategic cu Germania, nu a fost dat pentru că eram certați cu Germania.

Carol al II-lea a făcut marea cotitură, a renunțat la protecția Angliei și Franței, a pus un guvern filo-german. Hitler a spus în spațiul meu avem 3 țări care nu se înțeleg între ele. Noi cu Bulgaria pe Cadrilater, noi cu Ungaria pe Ardeal. Imaginea europeană era așa: două țări se bat acolo, dar ele sunt în ograda Germaniei. Așa cum noi și Moldova suntem în ograda Occidentului, dar nu suntem și cu Ungaria. (…) La Viena nu a fost dictat, noi am fost de acord ca ei să arbitreze. Când am revăzut harta, noi nu am mai putut să dăm înapoi.

Turcescu: Ungurii au băgat sute de milioane de euro în cumpărare de teren din Ardeal, au înțeles cât de important este că dacă ai comunități puternice în aceste zone să le alimentezi cu bani, să le ții pe loc, să le întărești sentimentul că nu sunt abandonați.

Politicienii români au ignorat Ziua Bucovinei

În aceeași intervenție, fondatorul EVZ a criticat lipsa de implicare a decidenților, care spre deosebire de președinta Ungariei, Katalin Novak, au ignorat cu totul Ziua Bucovinei.

„Vizita președintei Ungariei la Kiev este una din cele mai mari lecții pe care le poate primi Iohannis (…) Ea a făcut un lucru pe care să-l facă Ciolacu, Ciucă, ea s-a dus în Transcarpatia, unde sunt ungurii. (…) De ce: trebuia să meargă Iohannis întâi cu Zelenski, să vadă românii din Ucraina. Ea s-a dus acolo că a vrut să vadă cum trăiesc ungurii, asta înseamnă patriotism”, a remarcat cunoscutul istoric și analist politic.

Emisiunea integrală cu Ion Cristoiu: