Victor Ponta a lansat o serie de acuzații dure la adresa șefului statului, despre care a susținut că este leneș, fricos, irelevant în politica externă și fără realizări în cei opt ani și jumătate de mandat la Palatul Cotroceni.

Victior Ponta este de părere că România nu are o reprezentare cu relevanță la nivelul UE.

„Hai să stabilim un lucru. Bineînțeles, Rusia a atacat Ucraina. Sprijinim Ucraina pentru că suntem membri NATO și UE. Normal că susținem și noi.

Dar ce-i spune toată lumea lui Iohannis? Dacă tot îi susținem, de ce-și bate joc Ucraina de România? De ce românii nu mai au voie să învețe în română? Apoi avem cu Canalul Bâstroe, cu exporturile de grâne”, a spus fostul premier.

Zelenski nu ar sta de vorbă cu Iohannis

Ponta a mai susținut că președintele României este tratat cu indiferență inclusiv de liderul de la Kiev. În plus, fost premier a atacat și problema cerealelor românești și a evidențiat problemele cu care se confruntă fermierii români.

„Oricum, cu Iohannis nu stă Zelenski de vorbă, ci doar câte un consilier, un portar… Ucraina ne tratează ca pe ruși. Mai rămâne să ne bombardeze. (…) E de vină cel care ne reprezintă (n.r. – nu UE). Să spună ca grânele ucrainene au distrus agricultura românească! Românul stă cu grânele lui, n-are unde să le pună. (…)

Noi îi ajutăm să scoată grânele, nu pe ucraineni – sunt trei firme internaționale, cu bugete mai mari decât România, care fac miliarde de dolari pe urma războiului. Să vezi cât a făcut Exxon, cei care fac grâne modificate genetic”, a spus Ponta.

Victor Ponta, supărat pe președintele României

El a menționat că acest aspect reprezintă cea mai mare supărare a sa.

„Domnul Daea n-are curaj să spună. Ce să mai facă? E bătrân. Ăia sunt americani care fac grâne de doua ori mai ieftine, modificate genetic. Nici asta nu vă spune Iohannis.

Domnul Iohannis e mai special decât specialii. Noi nu facem niciun profit, ne omorâm agricultura și Delta!”, a comentat Victor Ponta, la România TV.

Adevărul despre scandalul pensiilor speciale

De asemenea, Victor Ponta a vorbit și despre scandalul pensiilor speciale.

„92% dintre cei care primesc pensii speciale sunt militari, sunt de la MAPN, MAI, SRI, SIE, SPP (…) În toate țările NATO, aceste pensii au un regim special. Mai sunt procurorii și judecătorii. Nu poți să le tai aceste pensii speciale, s-a pronunțat CCR. Minte Iohannis! Mai sunt câteva sute (n.r. – de pensii) la ambasadori, la aviatori, care aproape că nu contează.

Domnul Ciucă are pensie militară. Nu e în stare să meargă la Bruxelles să spună ‘ce problemă aveți, că le plătim de la noi? Noi am decis’. Asta cu ‘să mai vedem…’ Pe domnul Iohannis îl doare în cot. Va primi pensie specială, mașină specială, casă specială, angajați, acum are doar avion special”, a spus Ponta.