Europarlamentarul Rareș Bogdan (PNL) a afirmat că România a fost neglijată de 11 anî în privința aderării la spațiul Schengen.

„Facem parte dintr-o piață, cu alte 14 țări, iar o parte din energia noastră pleacă în afară, că aici e marea discuție și mare reciprocitate și marea solidaritate. Eu sunt de acord cu solidaritatea, pentru că de asta faci parte dintr-o familie, din familia europeană. Când unuia îi e greu, îl ajuți!

Numai că această solidaritate trebuie să fie în dublu sens, adică eu ajut în momentul ăsta, dar aș vrea să fiu și eu ajutat, de exemplu cu Spațiul Schengen. Eu aștept de 11 ani să intru în Spațiul Schengen și de 11 ani sunt umilit, sunt călcat în picioare și ba îmi spune un partiduleț, ba domnul Rutte, ba X, ba Y, faptul că nu suntem pregătiți.

Acum, avem declarațiile cancelarului Germaniei, Olaf Scholz, și președintelui francez Emmanuel Macron și, de asemenea, o poziție a Olandei mult atenuată. Sigur, au apărut informații că un partid de extremă, care formează coaliția din patru a domnului Rutte, s-ar opune, dar oficial nu s-a opus nimeni și există mari perspective ca România să intre în Schengen“, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat când o să știm exact când România va adera la Schengen, europarlamentarul liberal a declarat că până pe 10 decembrie Consiliul Formațiunii Justiție și Afaceri Interne care are loc la Praga va veni cu declarații ăn acest sens.

Sunt câteva „aberații” în PNRR care trebuie corectate

„USR a fost în coaliție, am încercat. Dacă mă uit la cum arată PNRR-ul, aflăm în fiecare zi ce năzbâtii sunt scrise acolo. Sunt foarte supărat că nu am solicitat să citesc PNRR în calitate de lider PNL înainte de a fi trimis la Bruxelles. Sunt câteva aberații care acum trebuie corectate de către noi. Și nu e simplu să negociezi cu Comisia”, a afirmat Rareș Bogdan, marți, în cadrul unui interviu acordat pentru DCNews.

„Sunt chestiuni, din punctul meu de vedere, strigătoare la cer. De exemplu, pe decarbonificare… Știți că a fost marea bătălie a Europei Green Deal. Doar că a venit problema războiului din Ucraina și problema energetică, una reală, care ne va da bătai de cap tuturor în următorul an sau următorii ani.

Prin PNRR, România încă are – și va trebui să negocieze anularea sau amânarea acestui capitol – închideri de MW reieșiți din cărbune, deci de pe termocentralele cu cărbune. Vreo 660 până la sfârșitul anului. Noi am avea nevoie de vreo 1400 în plus, 400 imediat, mâine dacă se poate, ca să avem echilibrare la ora actuală”, a explicat Rareș Bogdan.