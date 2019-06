Prima postare a Vioricăi Dăncilă este despre un citat al lui Winston Churchill. Previzibil, postarea a stârnit un val de comentarii negative din partea internauților.

„”Succesul nu e final, eșecul nu e fatal: ceea ce contează e curajul de a continua”, spunea Churchill.

Îmi doresc ca atât colegii mei, cât și colegii din opoziție, să asculte și să țină minte aceste vorbe.

Din dragoste și responsabilitate pentru România, e momentul să ne aducem aminte de rațiunile care ne-au făcut să ne implicăm pentru acest viitor al construcției, și nu cele ce ne despart.

Sunt absolut convinsă că ne dorim cu toții binele acestei țări. Din respect pentru români, noi, politicienii, avem datoria dialogului și a consensului, a maturității politice și a acțiunilor responsabile.

În ceea ce mă privește, vă asigur pe toți că voi face tot ce-mi stă-n putință să readuc agenda publică pe traseul normalității, al decenței și al asumării, pentru stabilitate și coerență politică și guvernamentală.

De astăzi mă puteți găsi și aici, pe această pagină. Îmi doresc dialog și construcție, cu și pentru oameni.”, a scris Dăncilă pe pagina sa de Facebook.

Deputatul USR Iulian Bulai a reacționat la faptul că Viorica Dăncilă și-a deschis pagină de Facebook.

”Bun venit pe Facebook, Viorica Dăncilă! Păcat că de pe Facebook nu se poate vota moţiunea de cenzură. .Succes în activitatea online. Sper ca măcar aici să putem crea punţi, am înţeles deja că autostrăzile nu sunt o prioritate pentru aceată guvernare”, scrie Bulai.

Comentariile răutăcioase au început să apară, iar internauții au pornit un adevărat conflict pe pagina de Facebook a premierului.

„Superb citatul, ati revenit in forta. As avea cateva intrebari:

1. Ati aflat in ce judet sunteti?

2. Pakistanul si Iranul mai sunt in UE?

3. Considerati in continuare ca „orice om ii este teama”?

4. Aveti cumva o reteta de muraturi?

Multumesc”, este unul din comentarii.

„Vă recomand să vă dați demisia și să vă dedicați total acestei pagini”

„Doamna Veo! Bun venit aici! Chiar ar fi cool să lăsați dracului guvernarea și să călcați pe urmele lui Tony Poptamas pe Facebook! Ar fi mai bine pentru mulți! ”

„Duamna Veorica, va rog sa mi spuneti daca a-ti termenat de colorat carticica de la Papa, a scos astia o editie noua la librarie si ași vrea sa vio fac kadou.

