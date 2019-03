Ultima oră! Olguța Vasilescu, dezvăluiri incredibile. Ce spune despre noua sa funcție

Deputatul PSD Olguţa Vasilescu a vorbit, luni seară, la TVR 1, despre o situaţie incredibilă pe care a rezolvat-o în cursul zilei de 4 martie.

„După refuzurile în lanţ ale lui Klaus Iohannis, doamna premier a spus că vrea să rămân în echipa sa şi să găsim o soluţie. Mă voi ocupa de investiţiile mari în infrastructură. Voi supraveghea tot ce înseamnă autostrăzi în România. Miercuri va fi publicată fişa cu atribuţii”, a declarat Olguţa Vasilescu, luni seară, la TVR1, în cadrul emisiunii „România9", moderată de jurnalistul Ionuţ Cristache.

„Azi am reuşit să deblochez un lucru. Mai mulţi oameni care făceau măsurători pentru autostrada Craiova - Piteşti au zis că îşi dau demisia. Au sunat la Ministerul Muncii, când au aflat că am revenit. Am pus mâna pe telefon şi am sunat la o instituţie din Dolj, care a blocat o hârtie. Hârtia ajunsese la Bucureşti, în sertarul unei consiliere care a plecat în Germania”, a povestit Lia Olguţa Vasilescu.

La aproape 4 luni de când a părăsit fotoliul de ministru al Muncii, Lia Olguţa Vasilescu şi-a făcut luni apariţia la Guvern, alături de Viorica Dăncilă. S-a întâmplat la nici o jumătate de zi după ce şeful său de partid anunţase că: ″i-a cerut doamnei prim-ministru să accepte să fie consilier onorific al primului-ministru pe infrastructură″.

După declaraţia lui Liviu Dragnea, Olguţa Vasilescu a venit cu precizări: “Premierul a dorit să colaborăm în continuare, eu am zis să fiu consilier pe infrastructură”.

La noul său loc de muncă de la Palatul Victoria, Lia Olguta Vasilescu spune că se va ocupa de supravegherea lucrărilor de infrastructură. Fostul ministru, actual consilier, face şi o primă promisiune, aceea că se va implica personal în realizarea drumurilor expres Pitesti-Craiova şi Craiova Targu-Jiu.

Tot luni, Lia Olguţa Vasilescu a fost propusă de PSD şi pentru o funcţie de conducere în Camera Deputaţilor - cea de secretar, ceea ce înseamnă un plus la salariu faţă de indemnizaţia de parlamentar. Este un post pe care l-a primit după ce relaţiile cu Liviu Dragnea s-ar fi răcit semnificativ.

Potrivit unor surse, Olguţa Vasilescu i-ar fi reproşat şefului său de partid că nu a susţinut-o îndeajuns în războiul cu şeful statului. Ea a propus în mai multe rânduri suspendarea lui Klaus Iohannis, dar fără vreun ecou la vârful PSD, transmite ProTv.

De patru ori a fost Lia Vasilescu refuzată de şeful statului, Klaus Iohannis, care a considerat că fostul ministru al Muncii nu are pregătirea şi experienţa pentru a se ocupa de transporturi ori de dezvoltarea regională.