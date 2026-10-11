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UE cere o strategie de pace independentă pentru Ucraina. Ce ar trebui să facă Bruxellesul și Kievul

UE cere o strategie de pace independentă pentru Ucraina. Ce ar trebui să facă Bruxellesul și Kievul

SURSA FOTO: Dreamstime - Uniunea Europeană (UE), Ucraina

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Publicat de Horea Georgiana-Natalia la 11 octombrie 2026, 19:48
Din cuprinsul articolului

Uniunea Europeană (UE) și Ucraina ar trebui să pregătească o strategie proprie pentru încheierea războiului, a declarat, duminică Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare. Apelul său vine după ce Donald Trump i-a cerut lui Volodimir Zelenski să plece de la conducerea Ucrainei, acuzându-l că refuză un acord de pace cu Rusia.

UE cere o strategie de pace independentă pentru Ucraina. Ce ar trebui să facă Bruxellesul și Kievul?

Uniunea Europeană (UE) și Ucraina ar trebui să elaboreze și să pună în aplicare o strategie independentă pentru obținerea păcii, a declarat, duminică, Andrius Kubilius, comisarul european pentru apărare și spațiu.

Kubilius a precizat, într-un mesaj publicat pe X, că UE a fost, până acum, singurul susținător financiar important al Ucrainei, chiar dacă se aștepta ca SUA să joace un rol esențial în negocierile pentru încheierea războiului. Comisarul european a apreciat că a venit momentul ca UE și Ucraina să dezvolte și să aplice împreună o strategie proprie pentru pace.

„Până acum, UE a fost singurul susținător financiar serios al Ucrainei, dar se aștepta ca leadership-ul politic al SUA să ajute la aducerea păcii în Ucraina. Vremea vine când UE, împreună cu Ucraina, trebuie să elaboreze și să implementeze o Strategie de Pace independentă”, a scris Kubilius.

Trump îi cere lui Zelenski să plece de la conducerea Ucrainei. Acuzațiile președintelui SUA

Cu o zi în urmă, președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat Ucraina să își aleagă un alt lider. Trump i-a reproșat lui Zelenski atât continuarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, cât și lipsa disponibilității de a încheia un acord de pace cu Rusia, despre care a susținut că este dorit de Putin. Trump a afirmat că atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești ar putea afecta aprovizionarea cu motorină, inclusiv pentru fermierii și crescătorii de animale americani. În acest context, Trump l-a avertizat pe Zelenski că ar trebui să oprească aceste operațiuni militare.

Președintele SUA a susținut că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, capabil să ajungă la un acord cu Rusia. Oficialul american a acuzat, de asemenea, Kievul că a perturbat aprovizionarea globală cu motorină prin atacurile asupra infrastructurii petroliere rusești.

Trump a mai afirmat că, în urma unei convorbiri telefonice cu Putin, a ajuns la concluzia că Rusia dorește încheierea războiului. În opinia sa, Moscova ar fi dispusă să încheie un acord de pace, însă Kievul nu ar manifesta aceeași disponibilitate.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Horea Georgiana-Natalia

Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.

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