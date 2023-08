Atacurile asupra unei importante instalaţii de depozitare a petrolului din Crimeea ocupată de Rusia sunt „inevitabile”, a declarat un oficial din Ucraina, după ce astfel de atacuri cu drone împotriva respectivei instalaţii ar fi avut loc în noaptea de joi spre vineri, deşi ruşii spun că le-au anihilat, relatează CNN.

„Toată lumea ştie că există o instalaţie de depozitare a petrolului foarte mare (în Feodosia), unde pot fi stocate rezerve foarte mari pentru Flota Mării Negre. Este clar că (ruşii) vor apăra această zonă. Şi este clar că logistica inamicului este concentrată într-o oarecare măsură în aceste locuri.

Iar aprovizionarea cu combustibil şi lubrifianţi este o componentă foarte importantă a pregătirii pentru luptă. Prin urmare, „bumbacul” (exploziile) va înflori. Şi este inevitabil”, a declarat Natalia Humeniuk, purtătoarea de cuvânt a armatei ucrainene din regiunea de sud.

Comentariile sale vin după ce s-a raportat că mai multe drone au vizat instalaţia din Feodosia, aflată pe coasta de sud a Crimeei. Ministerul rus al Apărării a declarat că un total de 13 drone au fost doborâte în Crimeea în cursul nopţii.

Un cunoscut blogger militar rus – Rybar – a scris că grupuri de drone au luat diferite rute deasupra Crimeei în atacul de peste noapte.

Primele şase, a susţinut Rybar, au fost suprimate prin bruiaj electronic. Însă „atacul principal al inamicului a fost concentrat pe Feodosia, unde trupele ruseşti au doborât şapte UAV-uri (trei cu S-400, patru cu tunuri antiaeriene ZU-23-2)”, a susţinut Rybar. „Una dintre drone a aterizat în apropierea unui depozit de petrol din oraş, nu există încă date privind pagubele”, a afirmat Rybar.

There is a hit at the Feodosia oil depot in Illegally occupied Crimea pic.twitter.com/UmWHqDinvc

— Greyskull (@FreudGreyskull) August 4, 2023