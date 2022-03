Guvernatorul regiunii Nikolaiev din Ucraina, Vitaliy Kim, vrea să ofere o linie telefonică pentru soldații ruși care vor să își salveze viața dezertând din armata lui Vladimir Putin, relatează CNN.

Într-un videocip difuzat, joi, pe Telegram, guvernatorul a transmis trupelor ruse că le oferă o șansă la viață dacă nu vor să lupte.

„Care este problema rușilor? Ei nu vor să atace. Ei cred că au fost induși în eroare, li s-a spus că sunt exerciții militare, aproape fiecare dintre ei spun asta.

Dar nici ei nu se pot întoarce, pentru că se spune că cei din Herson vor trage în ei când se vor retrage. Deci sunt blocați în acele sate, nici aici, nici acolo”, a spus guvernatorul din Ucraina.

Nu au existat rapoarte verificabile independent de dezertare din partea trupelor ruse.

Pe baza discuțiilor dintre localnici și trupele ruse ”la granița dintre regiunile Nikolaiev și Herson”, guvernatorul a anunțat planul de a crea o opțiune pentru ca soldații ruși să evite confruntarea.

„Aș dori să amenajez un fel de „culoar verde” pentru ruși, cei care nu au tras în civili sau nu au comis încă vreo crimă.

Pentru cei cărora și-ar dori să trăiască, voi organiza o linie telefonică pentru a suna, pentru a veni și pentru a rămâne în viață și pentru a evita să se retragă în Rusia pentru a face închisoare. Aranjez asta și sper că va funcționa”, a spus Vitaliy Kim.

Într-o postare pe Twitter a Kyiv Post, se vede cum militarii ruși spun, în momentul în care sunt capturați, că nu se pot retrage „pentru că ne-ar omorî ai noștri”.

When Russian militaries become taken into captivity, they say: „We can’t retreat because ours will kill us at home.” Russian militaries ignore the principles of humanity and kill themselves. pic.twitter.com/0tbhoQev6K

— KyivPost (@KyivPost) March 10, 2022