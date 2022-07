„Principalii noștri furnizori sunt Rusia, Azerbaidjan și Iran. Intenționăm să prelungim contractele cu aceștia pentru un nou termen. Căutăm să ne satisfacem nevoile de energie”, a declarat el la canalul de televiziune Haber Global.

Președintele rus, Vladimir Putin, și președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat despre cooperarea în domeniul gazelor naturale în cadrul discuțiilor de la Teheran din 19 iulie.

Cooperarea în acest domeniu este unul dintre principalele domenii de cooperare comercială și economică între cele două țări. În prezent, Rusia și Turcia sunt conectate direct prin gazoductele „Blue Stream” și „Turkish Stream”, scrie News.am.

La sfârșitul anului 2021, 15,98 miliarde de metri cubi de gaze au fost livrate Republicii prin Blue Stream, ceea ce a devenit indicatorul maxim de la începutul funcționării conductei principale.

În primele șase luni ale anului în curs, Rusia a furnizat aproape 13 miliarde de metri cubi de gaz Turciei.

UE se așteaptă la o creștere a livrărilor de gaze din Azerbaidjan în acest an

Pe de altă parte, UE se așteaptă la o creștere a livrărilor de gaze din Azerbaidjan în acest an, a declarat comisarul european pentru energie, Kadri Simson, în cadrul conferinței de presă a Consiliului extraordinar pentru energie din 26 iulie, relatează agenţia Trend, prin intermediul Comisiei Europene.

Ea a reamintit vizita sa în Azerbaidjan de săptămâna trecută împreună cu președintele Comisiei Europene, Ursula von den Leyen.

„Președintele și cu mine am fost în Azerbaidjan chiar săptămâna trecută, unde am convenit să dublăm cu mai mult volumele de gaz către UE până în 2027. Și ne așteptăm să vedem o creștere de 4 miliarde de metri cubi în plus deja în acest an”, a declarat Simson.

Comisarul a continuat adăugând că UE are, de asemenea, acorduri în vigoare cu SUA, Canada, Norvegia, Egipt și Israel, un parteneriat de lungă durată cu Qatar și aprofundarea cooperării cu Algeria.

„În plus, analizăm opțiunile de a crește importurile de GNL din Nigeria. Această țară este deja al patrulea mare exportator către UE, dar are potențialul de a contribui și mai mult. Toate cele cinci grupuri regionale din cadrul Platformei energetice a UE au fost lansate și analizează agregarea cererii și utilizarea coordonată a infrastructurii. Și, bineînțeles, analizăm cea mai bună formă juridică și practică pentru mecanismul nostru de achiziție comună”, a adăugat Simson.

Memorandum semnat între Azerbaidjan și Uniunea Europeană pe 18 iulie

La 18 iulie 2022, între Azerbaidjan și Uniunea Europeană a fost semnat un „Memorandum de înțelegere privind parteneriatul strategic în domeniul energiei între Uniunea Europeană, reprezentată de Comisia Europeană, și Republica Azerbaidjan”.

Părțile au convenit să sprijine comerțul bilateral cu gaze naturale, inclusiv prin exporturi către Uniunea Europeană, prin intermediul Coridorului sudic de gaze, de cel puțin 20 de miliarde de metri cubi de gaze pe an până în 2027, în funcție de viabilitatea comercială și de cererea pieței.

Potrivit documentului, orice exporturi suplimentare de gaze naturale către Uniunea Europeană, dincolo de cele livrate până în prezent, vor necesita investiții semnificative în extinderea rețelei de gazoducte a Coridorului Sudic de Gaze și în dezvoltarea de proiecte în amonte.

În plus, UE și Azerbaidjanul vor încuraja finanțarea extinderii rețelei de conducte a Coridorului sudic de gaze naturale, luând în considerare politicile climatice ale UE și strategia REPowerEU, inclusiv prin cooperarea cu instituțiile financiare internaționale.