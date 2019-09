Deputatul PMP Robert Turcescu, fost jurnalist, scrie pe pagina sa de Facebook despre scandalul zilei: studiile lui Alexandru Cumpănaşu sau, mai bine zis, lipsa lor. Turcescu aduce aminte că a scris încă din 2016 despre această impostură a lui Cumpănaşu şi a celor care îl cauţionează, despre faptul că nu are facultate, dar predă la instituţii de învăţământ superior şi despre faptul că nu are un CV public, deşi conduce un ONG abonat la bani din buget şi din fonduri europene. Dar abia acum, la trei ani de la momentul în care a lansat public aceste semnale de alarmă, “se vede putregaiul din care e facut individul”, remarcă Robert Turcescu.

„NU i-au cerut nici măcar o dată să spună ce studii a făcut şi de ce nu îşi publică CV-ul! Vă daţi seama? NIMENI dintre cei care au intrat în Coaliţia aia a lui nu l-a intrebat băi, băiete, tu cine eşti şi ce ştii să faci în viaţa în afară de a prosti lumea cu discursurile tale sincopate? Nimeni, nimic, de trei ani! Pun pariu că dacă nu candida la Președinție era şi astăzi prin birourile ministeriale la cafele şi taifasuri cu mărimile statului. E greşit, oameni buni, e tare greşit! Impostorul ăsta trebuia oprit demult”, scrie, revoltat, Robert Turcescu pe pagina sa de Facebook.

În continuare vă prezentăm postarea integrală:

“Știți de ce cred că nu ne mai facem bine? Uite un exemplu: am scris- și e ușor de verificat!- încă din 2016 despre impostorul Cumpănaşu. Am scris că n-are facultate. Am scris că n-are un CV public deși conduce un ONG abonat la bani din buget și din fonduri europene. Am scris că preda la instituții de învățămînt superior (Colegiul MAI, SNSPA s.a) naiba știe cum și de ce. Am scris despre impostura lui și a celor care îl cauţionează. Astăzi, abia după trei ani de zile de la momentul în care am lansat public toate acele semnale de alarmă, în sfîrșit, se vede putregaiul din care e făcut individul.

Între timp, în cei trei ani, Cumpănaşu a continuat să facă poze cu „mărimile” statului român, a fost partener în proiecte cu fonduri europene, a supt bani publici mulți din bugetul alocat Anului Centenar și, în general, a fost lăsat și încurajat să se joace în viață publică și politică din România de-a ce-a vrut el: de-a oengistul, de-a partenerul oamenilor politici, oamenilor de afaceri și oamenilor din Servicii, de-a realizatorul de emisiuni TV cu ambasadorii, de-a modernizarea României și, în fine, iată, de-a prezidențiabilul. În toți acești trei ani, nici Camera de Comerț a României, nici Consiliul Național al Rectorilor, nici zecile de sindicate, ONG-uri sau personaje și personalități publice adunate de el în Coaliția pentru Modernizarea României (unde împărțea posturi de vicepreședinți cui bătea la ușa și cerea acest titlu) NU i-au cerut nici măcar o dată să spună ce studii a făcut și de ce nu își publică CV-ul! Va dați seama?

NIMENI dintre cei care au intrat în Coaliția aia a lui nu l-a întrebat băi, băiete, tu cine ești și ce știi să faci în viață în afară de a proști lumea cu discursurile tale sincopate? Nimeni, nimic, de trei ani! Pun pariu că dacă nu candida la Președinție era și astăzi prin birourile ministeriale la cafele și taifasuri cu mărimile statului. E greșit, oameni buni, e tare greșit! Impostorul asta trebuia oprit demult. Lipsa de reacție a opiniei publice (cu mici excepții) în față unor astfel de semnale de alarmă ne-a umplut de plagiatori, de impostori și de alte astfel de arătari care duc în ridicol ideea omului educat și bine pregătit profesional. Cu atîția cumpanași în viață publică din România e aproape imposibil să ne facem bine. Iar ei ne vor face în fiecare zi foarte mult rău.

PS: Nu va lăsați prostiți de Cumpănaşu, încă o dată, cînd vă spune că a studiat în SUA în programul „Internațional Visitors”. Am urmat acest program, el durează trei-patru săptămîni, e o ocazie excelență de a înțelege viață și instituțiile din SUA (mulțumesc încă o dată Ambasadei SUA la București care mi-a oferit acum 15 ani ocazia de a participa la acest program!), dar NU e vreun program academic, nu e vreun masterat sau altceva asimilat studiilor postuniversitare. NU, în niciun caz! E doar șansă de a fi mai bine informat despre SUA și modul de viață american. Intră la categoria plusuri pentru școală vieții, dar nu e de trecut în CV la rubrica programelor academice. Deci, Cumpănaşu v-a mai mințit încă o dată.”

