Trump sau Biden. Cine poate câștiga politica de umilire a Americii?

Cu vreo patru ani în urmă, fără să întreb pe cineva, mi-am schimbat descrierea ocupației mele. Obișnuiam să fiu ‘comentator de politică externă la New York Times’. În schimb, am început să spun despre mine că sunt ‘comentator de umilință și demnitate la New York Times‘. Chiar am înscris asta pe cartea mea de vizită, scrie Thomas L. Friedman în debutul materialului său de opinie publicat în The New York Times.