„Vedem oportunităţi extraordinare pentru oameni privind mobilitatea, dată de bankingul de la distanţă, accesarea de noi produse şi servicii, dar şi creşterea rapidă a încrederii de a plăti online. Pentru tot mai multe persoane, bankingul online a devenit confortabil, parte din viaţa de zi”, este transmis într-un comunicat al BT.

Banca Transilvania, leadership pe piaţa cardurilor

Potrivit comunicatului, pandemia a găsit Banca Transilvania într-o poziţie de leadership pe piaţa cardurilor – cu o bază de clienţi şi infrastructură solidă, consolidată în timp – nu la mult timp după ce BT anunţase în ianuarie a.c. că a depăşit borna de 4 milioane de carduri. Tot atunci, BT a anunţat că şi-a propus ca 2020 să fie o continuare a acestui parcurs, cu accent pe zona de digital şi mai ales pe aplicaţia BT Pay, aplicaţie integrată într-un sistem de dezvoltare continuă, pentru a aduce clienților bankingul mai aproape.

„Leadershipul BT în zona cardurilor şi a bankingului online, în câteva date şi cifre:

Peste 4 milioane de carduri, dintre care 500.000 sunt de carduri de credit. Întregul portofoliul de carduri BT este contactless;

În fiecare secundă au loc 10 tranzacţii cu cardurile BT;

O reţea vastă de acceptare a cardurilor la plată, cu peste 62.000 de POS-uri la comercianţi şi peste 1.500 de comercianţi online – mulţi dintre ei cu magazine multiple;

Peste 1.700 de ATM-uri, dintre care peste 500 sunt multifuncţionale, prin care se poate face self-banking – de la depuneri de numerar în lei şi valută, la schimb valutar şi retrageri de numerar contactless sau pe bază de cod. De asemenea, banca are peste 500 de terminale BT Express, care sunt utilizate pentru diverse operaţiuni, inclusiv pentru plata facturilor;

Cel mai extins program de loialitate din România pentru clienţii care au card de credit STARcard, cu aproape 15.000 de magazine la care clienţii pot face cumpărături în rate fără dobândă sau pot acumula puncte de loialitate. STAR înseamnă inclusiv aproape 2.000 de magazine online;

BT are în ofertă, din ianuarie 2018, primul wallet bancar din România, BT Pay. A fost prima aplicaţie cu care se pot face cumpărături contactless, cu telefonul, dând tonul pe piaţă unui nou trend privind experienţa la cumpărături. BT are în prezent cea mai completă paletă de alternative de plată, de la cardul fizic, la cardul digital, BT Pay, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay, wearables etc., permiţând clienţilor să folosească, complementar, ceea ce este mai convenabil pentru ei în diverse momente.

În 2019, BT a lansat nu mai puţin de 8 premiere pentru clienţi – bancomatul 100% contactless, posibilitatea de a retrage bani de la ATM cu telefonul, aplicaţia BT Visual Help, tastatura BT Pay etc.”

“LaBTvedem rezultatele investiţiilor, a focusului pe care îl avem în zona de retail banking, carduri şi banking online. Suntem lideri de piaţă cu peste 25% din toate tranzacţiile făcute cu cardurile în România atât în zona de emitere, cât şi în zona de acceptare.

Contextul actual ne-a găsit cu o bază de clienţi şi infrastructură solidă, pe care am dezvoltat intrumentele şi funcționalitățile specifice sistemelor de plăţi. Tendinţele pe care le-am remarcat înainte de începerea pandemiei s-au accelerat pe perioada stării de urgenţă.

Am văzut acest lucru ca o oportunitate, un tipping point pentru bancă, iar în martie – aprilie am accelerat câteva proiecte şi lansări care pentru clienţi înseamnă soluţii noi de banking cu BT.”, spune Gabriela Nistor, Director General Adjunct Retail Banking, BT.

Tendinţe aduse de pandemie în zona de online banking

Conform comunicatului, două modificări majore din viaţa românilor, aduse de pandemie, au influenţat comportamentul:

„Go outside a devenit go online din cauza limitării deplasărilor şi a necesităţii păstrării distanţării

Bani în cont vs bani cash, din teama de a intra în contact cu banii fizici. Aici a avut loc inclusiv schimbarea unei convingeri din rândul românilor, aceea de a fi convinşi de valoarea banilor dacă îi avem în buzunar, dacă îi putem număra.

În cifre, cele 5 tendinţe sunt următoarele:

Primul pas spre plăţile online pentru 150.000 de clienţi: aceştia au făcut prima tranzacţie online cu cardul BT în perioada martie – aprilie.

1 din 4 clienţi folosesc cardul înrolat în wallet-uri: banca a ajuns la peste 1 milion de carduri unice digitale din cele peste 4 milioane de carduri fizice, active în BT Pay, Apple Pay, Fitbit Pay sau Garmin Pay.

S-au schimbat obiceiurile de consum, aspect redat de numărul de carduri înrolate în diferite aplicaţii, cu evoluţii notabile ca și tranzacționare într-o perioadă foarte scurtă, martie-aprilie versus ianuarie – februarie: +110% pentru cumpărături de la retailerii de fashion; +90% în aplicaţia de plată de facturi Pago, +75% pentru food order; +50% pentru aplicaţii de gaming, dar şi -70% pentru websiteurile de călătorii (bilete de avion, hoteluri), respectiv -30% pentru aplicaţii de ridesharing. De asemenea, una din trei tranzacții din aprilie au fost făcute online;

Primul pas pentru micii antreprenori, care s-au adaptat rapid noului context, privind soluţia de acceptare online a cardurilor: deşi impactul pandemiei în mediul fizic a fost semnificativ (peste 50% din comercianţii cu POS-uri au închis locaţiile fizice în această perioadă) a crescut rapid numărul comercianţilor care s-au îndreptat către soluţiile de acceptare online a cardurilor (în aproximativ o lună am acomodat peste 300 de noi clienţi pe eCommerce), parte din transformarea modelului de business din onsite, în online.

Cardul folosit omnichannel: a crescut numărul de clienţi BT care folosesc cardul atât fizic, cât şi prin BT Pay/Apple Pay, Fitbit Pay sau Garmin Pay.”

Lansări BT în martie – aprilie, pentru #bankingdeacasa (x10)

„Perioada pandemiei a însemnat pentru bancă inclusiv accelerarea unor proiecte care înseamnă soluţii pentru clienţi:

Cardul BT nou emis, reemis la cerere sau la scadenţă apare în BT Pay în format digital înainte ca un client să intre în posesia cardului fizic.”

Peste 20.000 de persoane au accesat această opțiune

„Posibilitatea de a retrage cu BT Pay bani cu telefonul de la toate bancomatele Băncii Transilvania. Până în martie, retragerile contactless puteau fi facute la anumite bancomante, prin tehnologia NFC a telefonului, prin intermediul BT Pay. Am adaugat opţiunea de retragere pe baza de cod, acoperind pe de o parte întreaga reţea BT, iar pe de alta parte acoperind use case-uri complementare.”

Peste 18.000 de coduri generate

„Opţiunea de a adăuga în BT Pay inclusiv carduri emise în Romania de alte bănci şi de fintech-uri pentru a realiza transferuri de bani între cardurile din aplicaţie.

Opţiunea Donaţii prin telefon, prin BT Pay, într-un mod extrem de simplificat, spre ONG-uri precum Fundația eMAG, Salvați Copiii, Daruiește Viața, SMURD, Fundația Regina Maria, Asociația Zi de BINE sau Fundația Ronald McDonald.”

Opțiunea vizualizare beneficii carduri în BT Pay

„Pentru fiecare card BT adaugat în BT Pay, clienţii au acces inclusiv la detalii precum număr, data expirării şi CVV, elemente necesare pentru tranzaţii online rapide.

Clienţii BT au primit gratuit cardul acasă, în urma exprimării opțiunii lor, pe perioada stării de urgenţă.

Beneficiind de o prezenţă extrem de activă şi de o bază excelentă de peste un sfert din piaţa de emitere şi acceptare, BT a putut să acţioneze prompt în perioada stării de urgenţă şi să vină rapid cu o soluţie de meeting point pentru cerere şi oferta, respectiv hub-ul online pentru cumpărături de acasă, #Directlatine.”