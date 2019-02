Trei tineri moldoveni au fost incluși pe lista Forbes 30 Under 30 Europa. Drumul de la București la New York

Anual, Forbes reuneste cei mai de succes tineri si le recunoaste meritele prin conceptul 30 Under 30 - o lista cu 30 dintre cei mai talentati si inovatori antreprenori care au varste de pana la 30 de ani.

In 2019, printre nominalizatii din Europa se numara si un start-up din Romania - Planable este un business fondat de trei tineri cu varste cuprinse intre 22 si 26 de ani. Afla in continuare povestea Planable, cum a inceput si unde se indreapta acest business recunoscut la nivel international.

Cum s-a lansat Planable

Povestea Planable a inceput la Startup Weekend Moldova in 2015, acolo unde Nicu Gudumac a vorbit pentru prima data de conceptul ce urma sa devina Planable. In aceeasi zi ,Vlad Calus si Xenia Muntean i s-au alaturat pentru ca au rezonat amandoi cu ideea. Cumva, si Xenia simtea nevoia unei astfel de aplicatii pentru ca la momentul respectiv avea propria agentie de creatie. Dupa acel weekend, proiectul lor a fost castigator, iar cei trei au mers mai departe la Spherik Accelerator in Cluj-Napoca si de acolo lucrurile au devenit serioase.

Astazi, Planable se imparte intre Bucuresti si Chisinau. La Bucuresti se afla echipa de business, marketing si sales, iar la Chisinau este echipa de programatori.

“Planable a venit dintr-o nevoie si cred ca acest lucru i-a adus si succesul. Cand am vorbit prima data despre Planable, eu insumi ma confruntam cu corvoada de a schimba mailuri cu clientii si a pune concepte creative in spreadsheet-uri si PPT-uri. Era un proces destul de haotic de la planificare si pana la obtinerea acordului si de multe ori apareau erori. Practic, totul a pornit de la o nevoie personala apoi dupa o perioada ne-am dat seama ca aceasta este o problema cu care se confrunta majoritatea agenţiilor de marketing şi echipele de la client”, a spus Nicu Gudumac, CTO Planable.

Cine sunt cei trei co-fondatori

Toti cei trei co-fondatori sunt din Chisinau, insa dupa Startup Weekend Moldova, drumul lor a continuat in Cluj-Napoca, San Francisco si acum Bucuresti. Totusi, piata pe care business-ul o vaneaza este cea din S.U.A, asa ca uneori, drumurile lor se duc si catre New York. Totusi, Bucurestiul si Chisinaul raman locurile unde Planble isi gaseste cele mai multe resurse.

“Planable este cea mai mare provocare care imi aduce cea mai mare satisfactie. Sunt foarte fericit ca zilnic lucrez cu drag la proiectul nostru, iar faptul ca sunt in prima linie atunci cand vine vorba despre clientii nostri ma face sa imi doresc si mai mult sa facem Planable un produs util pentru toate echipele de marketing”, declara Vlad Calus, Head of Customer Happiness la Planable.