Trei mari vedete, blocate în Israel! Cântăreaţa Ruby este în Israel în acest moment, în condițiile în care războiul a izbucnit încă de dimineață. Vedeta a făcut câteva declarații pentru Antena 3 CNN în care anunță că planul este să se întoarcă acasă mâine, duminică.

Cântăreața spune că în zona în care se află, populația s-a izolat în buncăre. Autoritățile le-au cerut tuturor să rămână în case.

„Suntem în vacanţă pentru câteva zile. Mâine ar fi trebuit să zburăm înapoi către ţară. În zona în care suntem noi, toată lumea s-a izolat. Am fost anunţaţi să ne izolăm. Fiecare casă înţeleg că are un buncăr undeva, iar noi avem chiar în apartamentul în care stăm o cameră tip bucăr. Toată lumea s-a izolat. De dimineaţă am fost la micul-dejun când am şi aflat ce se întâmplă de la nişte prieteni din România şi toată lumea a ieşit afară din hotel şi s-a uitat pe cer, erau urme ale rachetelor. Ni s-a spus să ne adăpostim oricum pentru că sunt rămăşiţe ale rachetelor care ne pot răni” a spus Ruby.