Mare atenție șoferi! Mai mulți români au picat în capcană după ce Poliția Rutieră le-a dat amendă

Într-o astfel de situație s-a aflat un bărbat din București, care povestește că a fost amendat de Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov, în martie 2021, cu 870 de lei și că a plătit jumătate din sumă în termen de 15 zile, în contul bancar specificat în procesul-verbal, adică RO76 TREZ 9995 0090 1XXX XXXX, conform informațiilor transmise de libertatea.ro

„Procesele verbale de amendă din România au înscrise un cont inexistent, astfel că contribuabilii sunt induși în eroare plătind în acest cont, iar apoi sunt puși în executare de către Direcția de Impozite și Taxe Locale.

Cu toate astea, am constatat că amenda figurează în contul meu pe ghiseul.ro, în sumă de 870 lei; am solicitat DITL (Direcția de Impozite și Taxe Locale – n.r.) Sector 1 radierea acestei amenzi și am trimis dovada de plată; am primit de la DITL Sector 1 un răspuns de refuz de radiere a amenzii, pe motiv că nu am plătit în contul corect”, a povestit bărbatul, potrivit sursei menționate.

A fost în audiență la DITL Sector 1

De asemenea, acesta a fost nevoit să meargă în audiență la Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1.

„Doamna director mi-a explicat că pe procesele verbale de amendă de circulație din România este trecut un cont greșit, astfel încât contribuabilii sunt induși în eroare și plătesc într-un cont inexistent. Ulterior, banii sunt returnați contribuabililor care fie nu observă, fie observă, dar prea târziu pentru a fi în termenul de achitare a jumătate din amendă, astfel că sunt puși în executare de DITL Sector 1”, a mai povestit bărbatul.

Acesta a primit și un răspuns, în care scrie că „plata procesului verbal de contravenție a fost făcută în termenul legal, dar nu a fost efectuată la bugetul local de domiciliu”.

DITL recunoaște problema

Contactă de sursa menționată, Direcția de Impozite și Taxe Locale Sector 1 a recunoscut problema respectivă.

„Începând cu anul 2018, prin Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, precum și pentru organizarea sistemului informatic de gestionare a titlurilor de creanță electronic, trebuia implementat noul tip de proces verbal ce conținea serie unică, plata efectuându-se într-un cont unic deschis la Trezoreria Statului.

Având în vedere că Normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale nu au fost aprobate, contul unic nefiind funcțional, o parte din Inspectoratele de Poliție au păstrat mențiunea privind contul unic în procesele verbale, iar cealaltă parte l-au hașurat în vederea evitării confuziei achitării proceselor verbale”, este scris în răspunsul respectiv.