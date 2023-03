In ziua de astazi este la indemana pentru fiecare sa-si aleaga un pat in functie de nevoile sale, astfel incat sa se bucure de relaxarea suprema, care imbunatateste atentia, concentrarea, starea de bine si tonusul fizic.

O saltea pat 180×200 este un element care poate sa transforme un somn intrerupt, agitat, inconfortabil intr-unul relaxant si placut. Pentru acest lucru este insa nevoie sa fie aleasa o saltea de calitate, realizata din materiale care aduc un plus de confort, care sunt rezistente si placute la atingere.

Iata cateva tipuri de saltele pentru dormitor care contribuie la un somn cu adevarat odihnitor, in functie de necesitatile utilizatorilor!

Saltele potrivite pentru cei cu dureri de spate

Persoanele care au dureri de spate din diverse motive au nevoie de o saltea ferma, cum este o saltea superortopedica. Un astfel de produs este conceput special pentru a asigura o pozitie corecta a corpului si a coloanei vertebrale.

Salteaua superortopedica este mai tare decat o saltea ortopedica, este fabricata din materiale de calitate superioara, cum ar fi: spuma memorie, latex sau arcuri de o calitate deosebita, care sustin greutatea corpului si reduc punctele de presiune. Trebuie insa subliniat ca saltelele superortopedice nu sunt pentru toata lumea, fiind mai ferme decat cele obisnuite si, din acest motiv, sunt perfecte pentru cei care au deja probleme de spate, dar si pentru cei care vor sa previna aceste neplaceri.

Saltele recomandate pentru cei care se misca mult in timpul somnului

Pentru cei care se misca mult in timpul somnului, este recomandata o saltea cu o dimensiune mare, care sa asigure suficienta sustinere si confort, cum este o saltea 180×200, ce este suficienta pentru un cuplu cu un somn mai agitat.

Tipurile de saltele care se potrivesc cel mai bine in acest caz sunt saltelele memory, care se muleaza pe forma corpului si care ofera o sustinere uniforma in orice pozitie de dormit. Spuma cu memorie este foarte confortabila, distribuie greutatea uniform pe suprafata sa, astfel ca se reduc punctele de presiune, iar senzatia de amorteala sau furnicaturi va disparea, ceea ce inseamna ca agitatia din timpul somnului se va diminua si ea.

Tipuri de saltele in functie de pozitia de somn

In alegerea unei saltele care sa asigure relaxarea perfecta este important sa se tina cont si de pozitia de somn preferata. In general, sunt trei pozitii de somn: pe spate, pe burta, pe o parte, iar fiecare dintre ele are anumite necesitati:

pentru un cuplu care doarme in principal pe spate, este recomandata o saltea ortopedica 180×200, medie sau ferma, care sustine in mod natural corpul;

pentru somnul pe burta, se va alege o saltea din spuma cu memorie sau burete care ofera o sustinere medie sau ferma, astfel incat sa previna curbarea excesiva a coloanei vertebrale;

somnul pe o parte impune utilizarea unei saltele mai moi, care are capacitatea de a reduce punctele de presiune pe solduri si umeri.

Alegerea saltelei in functie de greutatea utilizatorului

Calitatea somnului este influentata si de masa corporala a persoanei in cauza. Spre exemplu, gravidele in ultimul trimestru de sarcina sau persoanele mai grele, indiferent de varsta, trebuie sa se odihneasca pe o saltea mai ferma, astfel incat sa aiba parte de o sustinere adecvata.

Cei care au o masa corporala mai usoara se pot simti confortabil si pe o saltea mai moale. In fiecare caz este insa nevoie sa se tina seama si de preferintele personale in ceea ce priveste salteaua, evident fara sa se cada in extrema in care unii oameni, extrem de putini, ce-i drept, isi cumpara salteaua in functie de… gust, dupa cum se poate vedea in acest articol.

In concluzie, salteaua este esentiala pentru un somn relaxant. De aceea, ea trebuie aleasa in functie de necesitatile fiecarei persoane, de preferinte si de eventualele probleme sau dureri pe care le are. Producatorii care si-au creat o reputatie pe piata in ceea ce priveste produsele de calitate realizate din materiale alese cu atentie sunt cei mai indicati. Astfel, sansele la o odihna perfecta cresc considerabil, iar rezultatele se vor vedea inca de a doua zi, cand corpul si mintea vor functiona la capacitate maxima.