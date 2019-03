Traian Băsescu și Liviu Dragnea sunt la cuțite: ” De ce PSD nu e capabil să guverneze cu niciun preşedinte ales?”

"Daddy scheaună că ce rău e Iohannis, dar nu se uită că PSD are parte numai de preşedinţi răi. Numai PSD este bun. Eu n-am fost bun, Iohannis nu e bun. Singurul lucru bun în ţara asta pentru Dragnea e PSD. Mai bine s-ar uita să vadă de ce PSD nu e capabil să guverneze cu niciun preşedinte ales. Motivul este că PSD nu are toată puterea până nu are justiţia. Ori, pentru acest lucru i se va opune orice preşedinte, fie că vorbim de preşedintele Iohannis, fie că ne referim la perioada în care eu am fost preşedinte", a afirmat fostul preşedinte la RomâniaTV.

Reacţia lui Traian Băsescu a venit în urma declaraţiilor făcute de Liviu Dragnea la Târgu Jiu, conform cărora a crezut că nu va veni în România un preşedinte ”mai rpu şi mai toxic ca Băsescu”, însă Iohannis nu a făcut în patru ani şi ceva de mandate un singur lucrur bun pentru România.