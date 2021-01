Traian Băsescu a făcut și el sâmbătă pasul cel mare. Fostul șef al statlui s-a vaccinat împotriva COVID-19, la Spitalul Militar Central din Bucureşti, acelaşi centru unde au fost vaccinaţi şi preşedintele Klaus Iohannis şi premierul Florin Cîţu.

Anunțul a fost făcut de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”.

“În conformitate cu prevederile Legii nr. 38/ 2018 pentru acordarea de servicii medicale unor categorii de persoane și pentru completarea art. 2 din Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de șef al statului român, domnul Traian Băsescu, președintele României în perioada 2004 și 2014, s-a imunizat împotriva COVID 19, în cursul acestei zile, la Centrul de vaccinare al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “, este anunțul celor de la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”.

Traian Băsescu, vaccinat imediat după Florin Cîțu

De menționat este faptul că și premierul Florin Cîțu s-a vaccinat tot sâmbătă, iar președintele Klaus Iohannis, vineri. Premierul a ținut să le transmită și un mesaj românilor imediat după vaccinare.

Cîțu a precizat că nu a simțit absolut nimic și a s-a vaccinat atât pentru el cât și pentru siguranța celor din jurul său.

„Foarte, foarte uşor, această vaccinare. Chiar nu am simţit nimic. Îî spuneam doamnei asistente că nu mi-am dat seama când am făcut vaccinul. (…). Mă bucur că am putut să mă vaccinez. Am făcut-o pentru mine, cât şi pentru cei din jurul meu şi bineînţeles să dau un semnal de încredere pentru toţi românii.

Am văzut acest semnal, că românii vor să se vaccineze şi există interesul de a se înscrie pe platformă. Orice este nevoie din partea mea, pentru a-i convinge pe cât mai mulţi români să se vaccineze, voi face. Este important să înţelegem că împreună cu păstrarea în continuare a măsurilor de restricţie, vaccinul şi tratamentele care apar, putem să învingem această pandemie.

Rămânem la acelaşi efectiv (n.r. de vaccinare) pe care l-am testat în ultimele zile, astfel încât să avem 10.400.000 de vaccinaţi până în septembrie şi nu ne vom abate de la acest obiectiv”, a transmis Florin Cîțu.