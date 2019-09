Traian Băsescu a susținut că, în cazul Caracal, au început sî apară declarații sub protecția anonimatului, și că procurorii se apropie de ”miezul rețelei”.

Prezent la România TV, fostul președinte și-a exprimat convingerea că ceea ce se vede acum este foarte jos, iar capul este de fapt în altă parte.

„Sunt convins ca din declaratiile care s-au dat, deja au inceput sa vorbeasca oameni sub protectia anonimatului, iar institutiile in mod deosebit DIICOT intra usor-usor in miezul retelei”, a zis Băsescu.

În opinia sa, „centrul retelei lucreaza cu capul si cu glontul, nu unul care racoleaza fete, ala e omul de jos”.

Băsescu a explicat că recunoașterea monstrului din Caracal a fost un act disperat să oprească ancheta să meargp mai departe”.

„Ce vedem e foarte jos, capul e în altă parte”, a declarat Traian Băsescu.

