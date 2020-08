Președintele PMP a anunțat printr-o postare pe pagina sa de Facebook că Traian Băsescu a reușit să strângă toate semnăturile pentru candidatura sa la Primăria Generală a Capitalei într-o singură zi: „s-au strâns peste 11.480 de semnături”.

„Vă mulțumim tuturor, avem semnăturile pentru candidatura domnului Președinte Traian Băsescu la Primăria Generală a Municipiului București.

În prima zi s-au strâns peste 11480 de semnături.

Vă așteptăm și astăzi alături de noi, continuăm campania de strângere de semnături!

Cu Băsescu înainte!”, scrie Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

Băsescu: Sunt în competiție cu PSD

Fostul președinte declara ieri că a intrat în lupta pentru Primăria Capitalei împotriva PSD și a Gabrielei Firea. În opinia sa, bucureștenii au nevoie „de un primar care să modernizeze orașul”.

„Alegerile sunt despre cineva care poate administra Bucureștiul. Nu o să-l ating pe Nicușor Dan. Nu-s în competiție cu USR, ci cu PSD-ul. Nu concurez cu Nicușor Dan.”, a declarat Traian Băsescu.

Nicușor Dan la rândul său nu a avut prea multe de spus despre Traian Băsescu și a evitat să critice PMP.

„Exista o alianță de trei partide care au peste 50%. Publicul este un public de dreapta, care dorește și el scoaterea administrației PSD din București. Eu am fost un susținător ca această alianță să fie făcută din patru partide, nu din trei. Nu vreau să blamez pe nimeni. Fiecare a fost de bună credință, dar uneori în politică așteptările pe care și le fac unii nu se întâmplă”, a spus Nicușor Dan.

Despre proiectele pe care le-a început pe vremea când era primar, Băsescu spune că multe au rămas în același stadiu în care le-a lăsat.

„Sunt prea multe lucruri care au rămas unde le-am lăsat. Pasajul Basarab de exemplu. La niciunul nu i-a trecut prin cap să facă un pasaj subteran… Sau la problema încăzirii: și un copil de clasa a V știa că RADET-ul nu mai avea viață. Nu se mai pot încărca facturile cu pierderile pe conducte. (…)”, a mai spus fostul președinte al României.

Anunțul AEP privind semnăturile pentru alegerile locale din 2020

AEP a anunțat reducerea la jumătate a numărului de semnături necesare pentru depunerea candidaturilor, însoțită de opțiuni alternative, precum depunerea la Biroul Electoral Central a unei liste naționale, reprezentativă din punct de vedere teritorial, cuprinzând minimum 25.000 de semnături, din care cel puțin 500 de alegători în fiecare județ și 1.000 de alegători în municipiul București

„În acest moment, există posibilitatea fizică pentru a fi strânse aceste semnături. Or, noi, ca să putem să prevenim situaţii în care unele persoane vor să susţină şi nu merg pe stradă pentru a depune listele de susţinători, am prevăzut să o poată face şi în format electronic. În acest context, am redus şi numărul de semnături de la 100 la 50, acolo unde există posibilitatea, de la 1 la 0,5%”, a afirmat Mituleţu-Buică, potrivit Agerpres.

„Eu vă garantez un singur lucru: dacă avem stare de urgenţă, nu vom mai avea alegeri, dacă avem stare de alertă, putem strânge şi semnături”, a precizat preşedintele AEP, la o dezbatere publică online pe tema proiectului de hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente privind aprobarea metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020.

Mituleţu-Buică a mai spus că „singura validitate ca semnătura olografă este semnătura electronică calificată”.

„Drept urmare, cine nu are curaj, să nu le folosească. Cine are curaj, să-şi asume că 500 de semnături au fost strânse pe o platformă care generează aceste semnături. (…) Nu aveţi curaj, nu le depuneţi. Încercăm să aducem o facilitate suplimentară, cine are curaj, să semneze (electronic – n.r), cine nu, să folosească semnătura fizică. Suntem în stare de alertă, se pot strânge semnături în format fizic”, a mai precizat preşedintele AEP, referindu-se la utilizarea semnăturii electronice la listele de susţinători.