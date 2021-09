Femeia și copilul au decedat după ce s-au infectat cu coronavirus.

Pacienta nevaccinată era însărcinată în şase luni. Ea a fost depistată cu varianta Delta. După o lună de spitalizare în stare gravă, la Piatra Neamț și în Iași, a murit. Bebelușul său, adus pe lume prin cezariană în cursul internării, nu a supraviețuit nici el, în ciuda eforturilor medicilor.

Numele femeii este Gabriela și avea doar 36 de ani. Ea a decis să vină în România cu familia, la finalul lunii iulie. Au călătorit din Spania, cu teste negative. Au aterizat pe aeroportul din Cluj și de aici au mers la rudele din Petroșani și Piatra Neamț, relatează Ştirile Pro TV.

Infectată cu varinata Delta

Pe 12 august, femeia însărcinată a fost luată cu ambulanța, testată și transportată la spital. Testul a ieșit pozitiv, iar femeia a fost internată mai întâi pe secția de boli infecțioase și apoi la ginecologie.

“I-au făcut testul PCR, au constat tulpină Delta. După vreo 2-3 zile a început să se simtă foarte rău. Miercuri și joi am stat cu ea la geam și am vorbit, am vorbit și ne-am ținut de mână”, a declarat Dragoș Ionel, soțul femeii.

Femeia a fost intubată, iar după o săptămână a fost operată de cezariană pentru scoaterea bebelușului prematur. Atunci, bărbatul și-a asumat operația cu gândul că îl va salva pe unul dintre cei dragi – soția sau copilașul.

Revolta soțului îndoliat

“Au venit medicii și managerul și au spus că trebuie să facă operația să salveze măcar pe unul. Dar în operație sunt riscuri și îi pot pierde pe amândoi. La o oră jumatate m-au chemat să văd copilul, m-am dus sus unde era într-un incubator și am rămas acolo ca să mă rog pentru el să trăiască”, a mai spus soțul femeii.

Din cauza complicațiilor suferite de copil în urmă infectării mamei, prematurul a fost intubat imediat, însă din păcate a murit după două zile.

Pe 30 august, mama în stare deosebit de gravă a fost tranportată cu o ambulanță la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași. Aici, după o suferință de încă două săptămâni, femeia s-a stins din viață.

Soțul acuză faptul că femeia nu a fost transferată imediat la Iași de la spitalul din Piatra Neamț. În replică, medicii de la Piatra Neamț au susținut că au încercat să o transfere pe pacientă, dar nu au primit avizul necesar. Potrivit medicilor de la Iași, biata femeie nu a avut nicio șansă din cauza afectării pulmonare severe.