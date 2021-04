Doliu în lumea modei!

Iubitul acesteia, actorul Oltin Hurezeanu, fost concurent la Exatlon şi primul român care a câştigat „Vrei sa fii miliardar”, a scris recent pe pagina sa de Facebook un mesaj un plin de durere. „Soarele nu mai strălucește de când a plecat”, transmite acesta.

Totodată, Ioana Isopescu, sora fostului model celebru al anilor ’90, a scris: „Cea mai frumoasă fată din lume. The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021, Dumnezeu s-o odihnească”.

Reacțiile îndurerate au apărut la scurt timp

„Mă uit, în lacrimi, la poze cu ea. A fost un suflet atât de special, frumos, creativ, unic. Îi sunt recunoscătoare din multe motive. Odihnește-te în pace, draga mea prietnă, Cătălina Ispoescu”, a scris Roxana Voloșeniuc, redactor-șef al revistei Elle, pe pagina sa de Instragram.

„Cătălina avea o eleganță princiară, călca pe nori, gestul mâinii, postura corpului erau coborâte din cer. Avea forță în exprimare, dar tandrețe în gest. Am văzut-o în diferite show-uri de modă. Am avut bucuria să lucrăm împreună, eu eram în echipa de producție a unui show electrizant, puternic, Jar, al Janinei Sârbu, show care a avut loc în Sala Tronului din Palatul Regal, ea era acel model ce făcea din haina pe care o purta o artă. M-a izbit ca un baros vestea morții ei, iar lacrimile curg fără să le pot opri”, a reacționat jurnalista Irina Ionescu Homoriceanu.