Doliu uriaș în România! Un reputat medic s-a stins din viață. Suferea de o boală cruntă

Dr. Tamara Ionescu, un reputat medic veterinar, s-a stins din viață după ce a s-a luptat, pentru o perioadă lungă de timp, cu o boală incurabilă. Medicul veterinar Radu Ionescu, soțul acesteia, a făcut tragicul anunț.

„Doctorița Tamara Ionescu era apreciată de cei care îi călcau pragul cabinetului ca un înger printre oameni, de o bunătate rară – dovadă fiind și faptul că, deși era grav bolnavă, ea mergea în continuare la clinică și își salva pacienții patrupezi. De asemenea, avea mereu o vorbă bună și o mângâiere de alinare pentru stăpânii de necuvântătoare care sufereau alături de aceștia.

Plecarea ei din această lume a șocat și comunitatea medicilor veterinari, Tamara Ionescu fiind un ecografist de excepție și un bun dascăl pentru medicii aflați la începuturile meseriei”, spune soțul acesteia.

Înmormântarea a avut loc sâmbătă, 18 decembrie, la ora 13:00. Corpul neînsuflețit al medicului veterinar a fost înmormântat la Cimitirul Metalurgiei. De asemenea, cabinetul veterinar la care lucra a fost închis în cursul zilei de sâmbătă.

Mesajele de condoleanțe curg pe pagina de Facebook a cabinetului

Cei care au cunoscut-o pe dr. Tamara Ionescu dar și cei ai căror animale de companie au fost tratate de aceasta au lăsat numeroase mesaje de condoleanțe pe pagina oficială de Facebook a cabinetului veterinar.

„Durere mare in sufletul meu. Prieteni de o viata.Ne-am ajutat unii pe altii cum am putut mai bine. E incredibil ce s-a intamplat. Drum lin in lumina, fata draga.Iar tie,Radu putere mare. DUMNEZEU SA O IERTE/Radu, om bun ce esti, ma rog sa poti mai departe. Plang cu tine, cu voi. Tamara, inger bun, sa iti fie bine acolo unde esti si sa ai grija de ai tai iubiti! Mi-e greu sa inteleg sensul din socul asta.. E prea dura incercarea si prea nedrept sa fie asa/ Sincere condoleanțe! Dumnezeu sa o odihnească în pace! Drum lin spre stele! Toate animalutele o vor întâmpina în Ceruri/ Carare lina catre lumina ,Dumnezeu sa o aibe in pază! Un înger a plecat la cer !Condoĺeante domn doctor Radu ,ne doare sufletul suntem alaturi cu inima sfarâmata pt.toate clipele ce vor urma”, se arată pe rețeaua de socializare.