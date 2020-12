O foarte cunoscută şi iubită cântăreaţă de muzică populară a încetat din viaţă la vârsta de 75 de ani. Este vorba despre Sonia Vlaicovici, una dintre cele mai îndrăgite și longevive soliste de muzică populară din Banat.

“Sonia Vlaicovici a plecat.. După Maria Tudor, Gelu Stan, Milosav Tatarici, Mircea Ardeleanu a plecat în Împărăţia Cerurilor şi o altă solistă cunoscută a Banatului… Dumnezeu să-i aibe în grijă sufletul bun!”, a fost mesajul postat de prietenii artistei pe o reţea de socializare.

Sonia Vlaicovici s-a născut pe 7 iunie 1945 la Timişoara. Pregătirea şcolară a cuprins 12 clase la Liceul de Muzică din municipiul de pe Bega, iar activitatea de solistă vocală a început-o în anul 1960, în cadrul Clubului ,,1 Mai” şi la Clubul CFR din localitate. Cu glasul ei plăcut şi având un repertoriu bogat, Sonia Vlaicovici a devenit o autentică interpretă a cântecelor timişene, avându-i ca primi îndrumători pe profesorii Petre Iacobescu şi Ion Odrobot, din Timişoara, notează Realitatea de Timiş.

De-a lungul timpului, interpreta de muzică populară a cântat alături de Orchestra populară ,,Brâuleţul” din Constanţa, dirijată de Dan Moisescu; Orchestra populară din Zalău, dirijor George Miţin Varieşescu; Orchestra populară ,,Ciocârlia” din Bucureşti, dirijată de Constantin Arvinte; în anul 1965, Orchestra populară ,,Doina Banatului” din Caransebeş, dirijor Nicolae Perescu, an când este angajată aici; Orchestra populară ,,Banatul” din Timişoara, dirijor Gelu Stan.

Sonia Vlaicovici a participat la foarte multe concursuri, unde a fost distinsă de fiecare dată cu premiul I. N-au lipsit din activitatea sa nici turneele din ţară şi din străinătate: în cele efectuate în Olanda, alături de Orchestra populară ,,Meseşul” din Zalău, în Italia şi Bulgaria – cu Orchestra populară din Constanţa, iar în Franţa, Iugoslavia şi Ungaria, cu Orchestra populară ,,Doina Banatului” din Caransebeş. În toate aceste peripluri artistice, Sonia Vlaicovici a fost întâmpinată cu multă căldură de public.

La televiziune, apariţiile sale au fost mai rare înainte de 1989, fiind adeseori considerată o persoană indezirabilă, ca soţie de preot, şi îndepărtată de pe scenă.

Sonia Vlaicovici a transmis talentul şi iubirea pentru muzică şi copiilor săi, băiatul ei fiind un virtuoz al acordeonului, iar fiica sa, o bună solistă vocală.

O altă iubită cântăreaţă de muzică populară a murit săptămâna aceasta

Vestea tristă vine la doar două zile după ce altă solistă de muzică populară ne-a părăsit, mult prea devreme, la numai 22 de ani. Este vorba despre cântăreața Denisa Gog. Aceasta a murit în urma unui accident rutier petrecut joi, 17 decembrie, în comuna Dumbrăviţa, lângă Timişoara.

„Arta dansului pentru mine a fost ceva insfulat de la părinţi, de la bunici. Tot neamul meu a fost de dansatori sau cântăreţi. La 14 ani am început în Ansamblul Timişul. De când mă ştiu, eram la dans. Mi s-a insuflat această plăcere. Am simţit nevoia să fac asta. Pe partea cu cântatul, am avut susţinere maximă şi merg înainte”, spunea Denisa Gog în 2019, într-un interviu acordat Dumbrăviţa TV.