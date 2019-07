Chestorul Ioan Buda a fost demis din fruntea Poliţiei Române. El a declarat că a luat act de demiterea sa pentru intervenția defectuoasă în cazul crimelor de la Caracal. Reacţia vine după ce ministrul Afacerilor Interne, Nicolae Moga, a anunțat că a propus demiterea șefului Poliției Române. Instituţia va fi condusă în continuare de adjunctul lui Buda, Florin Dragnea.

„Vreau să vă spun că am luat act de demiterea mea și datorită faptului că am avut niște intervenții care au fost neadecvate. Am fost informat despre acest caz pas cu pas. Este o anchetă, doream să fie cu noi și procurorul. Sunt mai multe date pe care chiar nu pot să vi le dau. Nu puteau interveni polițiștii înainte de ora 6, pentru că procurorul nu a permis intervenția. Ştiu despre ce este vorba, cunosc tot ce s-a întâmplat în acest caz, în continuare totul va fi coordonat de domnul Dragnea Florin”, a declarat, vineri seară, chestorul Ioan Buda.

Întrebat de jurnalişti dacă are ceva să-şi reproşeze, Ioan Buda a spus: „Îmi pare rău că a pierit această fetiţă!”

