Numire de ultim moment în Guvern, după demisia lui Florin Roman! Cine îi va lua locul?

Astfel, executivul a informat în ziua de 15 decembrie, că prim-ministrul Nicolae Ciucă a luat act de demisia ministrului Florin Roman.

„Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă a luat act de demisia ministrului Florin Roman și a transmis către Președintele României, Excelența Sa Klaus Werner Iohannis propunerea ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, să asigure interimatul ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării”, a transmis Executivul.

Amintim că Nicolae Ciucă aştepta de la ministrul Florin Roman o clarificare privind acuzaţiile de plagiat înainte de a lua o decizie în privința sa, au transmis, marţi seară, surse guvernamentale. În acest context, demnitarul liberal a anunţat că a decis să își dea demisia din funcţia de ministru al Cercetării, Inovării şi Digitalizării, după numai trei săptămâni de la numirea în funcție.

O altă persoană care i-a cerut lui Klaus Iohannis să-l demită pe Florin Roman este Dacian Cioloș. Acuzațiile aduse la adresa ministrului liberal sunt de plagiat a disertaţiei susţinută la Facultatea de Psihologie a Universităţii „Titu Maiorescu”, în anul 2012.

Răspunsul inițial al lui Florin Roman

Anterior, Florin Roman a scris pe pagina sa de socializare că „plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică” iar el nu a făcut niciodată acest lucru. Mai mult, acesta subliniază că acuzația este nefondată.

„Plagiat înseamnă sa îți asumi parțial sau integral o lucrare științifică, ceea ce nu am făcut niciodată. Drept urmare, acuzația de plagiat la adresa mea e nefondată. Într-o lucrare de disertație de acum 10 ani, am inclus o parte din suportul de curs, pus la dispoziția studenților. La finalul disertației, am inclus bibliografia folosită.

Consider însă că orice aș spune pe acest subiect, inclusiv faptul ca profesorul Paraschiv confirmă că fost o lucrare bună, nu are nicio relevanță pentru cei care și-au propus să îmi găsească nod în papură/ să susțină o campanie de denigrare a mea/ sa dovedească fapte de care nu mă fac vinovat. Aceasta e ultima mea intervenție pe acest subiect. Am lucruri mult mai importante de făcut decât sa răspuns la acuzații nefondate”, a reacționat Florin Roman, într-un mesaj postat pe Facebook.