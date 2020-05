Eugen Teodorovici se revoltă din nou împotriva conducerii PSD. Fostul ministru se plânge că nimeni nu-l întreabă şi nu ţine cont de părerile lui, astfel că va vota împotriva ordinelor de partid. Teodorovici spune că va vota împotriva stării de alertă, la fel cum a făcut şi în cazul stării de urgenţă.

Social-democratul a dat chiar de înţeles că s-ar putea înţelege mai bine cu liberalii în anumite chestiuni decât cu cei din propriul partid, nominalizându-i pe Ludovic Orban şi pe Rareş Bogdan drept parteneri de discuţie.

“De fiecare dată am făcut un altfel de pas atunci când am crezut că lucrurile stau așa cum ele au fost înțelese de mine. Chiar și la Senat am votat împotriva stării de urgență. O să votez și astăzi împotriva stării de alertă.

Atât timp cât nimeni nu te întreabă și nimeni nu ține cont de ceea ce spui, fiecare își asumă propria judecată și decizie în consecință. Eu am un dialog cu toți cei care vor să discute.

Am avut o discuție chiar și cu Ludovic Orban, spunându-i că-mi ofer serviciile dacă este cazul pentru a lua măsurile bune pentru economie. Chiar și cu Rareș Bogdan am avut o discuție”, a declarat Eugen Teodorovici, într-o intervenţie pentru Antena 3.