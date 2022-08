Trădarea anului în televiziune! O super vedetă PRO TV a semnat cu altă televiziune

Zanni a semnat deja cu Antena 1, iar din 11 august la apărea din nou pe micile ecrane, în cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apă”.

Marele anunț a fost făcut chiar de către Zanni prin intermediul unui TikTok. În scurtul videoclip, artistul apărea la bazinul olimpic din Bacău, acolo unde au loc filmările pentru această emisiune.

„Mai învățăm să facem și câte o săritură. Am venit ca să-mi plătesc rata la casă, m-ai înțeles?”, a spus artistul cu privire la emisiunea de la Antena 1.

Zanni resimte efectul traumelor din copilărie

Artistul a trecut prin multe momente grele în copilărie din cauza faptului că a crescut într-un orfelinat. Din acest motiv, el povestește că are parte de toate, mai puțin de echilibru emoțional.

„Îmi lipsesc multe din punct de vedere sufletesc. Eu nu pot să iubesc, nu pot să mă atașez de oameni. Chiar aş vrea să am persoane lângă mine la care să pot să mă uit cu drag. Toate așteptările mele au fost spulberate. De mic copil eram anihilat din orice punct de vedere şi m-am obișnuit. Eu vreau să mă schimb, dar asta nu e o chestie pe care o faci că vrei. Eu vreau să mă ataşez de oameni, vreau să-mi găsesc o iubită, să o iubesc să fiu nebun după ea, dar mă uit cu dispreț la toată lumea. Eu vreau să schimb asta, că nu o fac intenționat, e o chestie automată. Am fost respins încontinuu în copilărie de toată lumea”, spunea Zanni.

Zanni spune că orfelinatul s-a simțit ca o închisoare

Înainte de participarea la emisiunea „Survivor România„, Zanni a oferit un interviu în care a spus că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a fi dat afară de la orfelinat, subliniind că simțea nevoia de libertate.

„Când am ieșit, am simțit că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Am simțit că am scăpat, am evadat. Le-am dat motive să mă dea afară, pentru că eram tot timpul revoltat. Puneam mult preț pe libertate, era mai importantă decât mâncarea și un loc de dormit. Era ca o pușcărie – bătaie, pedepse încontinuu, nimeni nu vorbea cu noi. Am găsit un cămin de nefamiliști cu chirie, era 100 de lei pe lună. Era un cămin pentru șobolani, era o mizerie de nedescris. Am stat acolo doi ani de zile, singur. Atunci m-am cunoscut, am înțeles cine sunt, ce vreau de la mine, de la viață, ce doresc să fac”, spunea artistul.