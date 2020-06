Achizitionarea unei centrale termice cu un grad ridicat de eficienta energetica este doar primul pas pe drumul spre un consum sustenabil. La fel de important este ca centrala sa fie exploatata la parametri optimi astfel incat proprietarul sa beneficieze de avantajele echipamentului de-a lungul intregii perioade de utilizare.

Pentru un consum sustenabil, dar si pentru economii la facturile de utilitati, Ariston Thermo Romania, liderul pietei locale de centrale termice si boilere electrice, vine in sprijinul proprietarilor de centrale termice cu o serie de recomandari.

Optimizarea temperaturii aerului si a apei calde

Una dintre cele mai usoare metode de a economisi energie in locuinta este prin reducerea usoara a temperaturii. Potrivit estimarilor Ariston Thermo Romania, in timpul sezonului rece, reducerea cu 1°C a temperaturii din incapere poate genera economii de energie de pana la 5% in functie de tipul de centrala instalat. Chiar daca romanii prefera o temperatura mai ridicata in locuinta decat media europeana pe parcursul sezonului rece, recomandarea specialistilor este ca temperatura ambientala sa fie de aprox. 20°C – 22°C, aceasta fiind considerata, in general, optima, atat in ceea ce priveste consumul sustenabil de energie, cat si sanatatea. Un reglaj optim al temperaturii se obtine prin montarea unui termostat de ambient. Desi poate parea contraintuitiv, de evitat inchiderea completa a instalatiei de incalzit atunci cand locuinta nu este ocupata, pentru ca repornirea acesteia va consuma mai multa energie pentru incalzirea camerelor reci.

Montarea unui termostat de ambient/ camera

Termostatele de ambient sunt accesorii ce permit controlul personalizat al temperaturii si comanda pornirea/oprirea sistemului de incalzire. Temperatura aerului din incapere este masurata de catre termostat si cand aceasta scade sub valoarea reglata, instalatia de incalzire este pornita. Cand temperatura aerului atinge valoarea setata, incalzirea este oprita. In acest fel, consumul de gaz si curent electric este optimizat cu economii ce pot ajunge si la 20% comparativ cu o centrala care nu are instalat un astfel dispozitiv. Pe piata locala, insa, avantajele aduse de utilizarea unui termostat sunt inca putin cunoscute. Din estimarile Ariston, mai putin de 50% din achizitiile anuale de centrale termice sunt insotite si de achizitia unui termostat.

Noile tehnologii ce sunt integrate in termostatele inteligente ajuta la obtinerea de economii si eficienta in utilizarea echipamentului de incalzire. Cu ajutorul conexiunii WiFi si a aplicatiilor de pe telefonul mobil, termostatele inteligente permit controlul de la distanta a temperaturii ambientale si apei calde, dar si programarea centralei in functie de programul personal al utilizatorului.

„Accesoriile pentru controlul personalizat al temperaturii aerului si apei vor deveni indispensabile pentru consumatorii care cauta sa eficientizeze consumul de energie si sa isi gestioneze cat mai bine timpul personal. Astazi vedem o evolutie promitatoare pe segmentul termostatelor, mai exact pe cel al termostatelor inteligente controlate de la distanta prin aplicatii pe telefonul mobil. Observam ca in ultimii ani clientii aleg tot mai des modele de termostat cu radio frecventa, dintre acestea in jur de 10% sunt modele smart”, a declarat Catalin Draguleanu, Country Manager Ariston Thermo Romania.

Inlocuirea centralei vechi cu un model eficient in condensare

Centralele termice in condensare, singurele care respecta standardele obligatorii de eficienta energetica introduse de Uniunea Europeana incepand cu anul 2015, au avantaje considerabile comparativ cu echipamentele vechi, denumite si conventionale. Modelele in condensare au o eficienta totala de pana la 108%, fata de 94% la un model conventional. In plus, acestea asigura o economie de pana la 35% la consumul de gaz deoarece tehnologia permite utilizarea energiei rezultate din arderea initiala a combustibilului. Acestea sunt mult mai prietenoase cu mediul, avand emisii de noxe si dioxid de carbon mai mici comparativ cu modelele conventionale.

„Pe regiuni, constatam ca ponderea cea mai ridicata a centralelor in condensare se regaseste in Transilvania si Banat, motivata si de ratele ridicate de inlocuire a vechilor echipamente. Constructiile de locuinte din aceste zone au sustinut de asemenea cererea pentru echipamentele cu eficienta energetica ridicata”, a explicat Catalin Draguleanu.

La nivel local, numarul total de centrale instalate se ridica la aproximativ 2,6 milioane de unitati, potrivit estimarilor Ariston Thermo Romania. Aproximativ 40% din parcul de centrale instalat este reprezentat de centralele in condensare. Pe primele locuri in clasamentul oraselor cu cele mai ridicate rate de instalare a centralelor in condensare, de peste 90%, se situeaza Baia Mare, Satu Mare, Bistrita, Alba Iulia si Zalau, acestea fiind si orase total debransate de la incalzirea centralizata. Investitia intr-o centrala termica in condensare se ridica la aproximativ 3.200 de lei (inclusiv TVA), suma ce va fi amortizata in timp datorita eficientei energetice a noilor echipamente.

Intretinerea tehnica periodica a centralei

Indiferent de modelul de centrala detinut, verificarea tehnica periodica efectuata la fiecare doi ani este esentiala pentru asigurarea unei durate de viata cat mai mare a centralei. In plus, aceasta procedura ajuta la mentinerea unor conditii corecte de functionare. Nu in ultimul rand, revizia tehnica, obligatorie in fiecare an la un service autorizat, asigura intretinerea in parametri optimi a centralei prevenind uzura pieselor. Acest lucru asigura longevitatea produsului.