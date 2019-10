Specialistul afirma ca anul acesta s-a confirmat tendinta de crestere a pietei de externalizare. Tendinta de crestere se va mentine pe termen mediu si este de asteptat ca si 2020 sa fie un an ocupat pe piata externalizarii proceselor de HR.

Despre tendinte pe piata romaneasca a externalizarii proceselor de HR, beneficii, costuri si provocari, in interviul de mai jos.

u un an in urma, declarati ca externalizarea serviciilor de salarizare si administrare de personal este un trend in crestere . S-a confirmat pe piata aceasta tendinta?

Intr-adevar, s-a confirmat tendinta de crestere a pietei de externalizare. Ne bucuram sa constatam ca, la fel ca in anii anteriori, numarul clientilor care in 2019 au externalizat serviciile de HR catre Romanian Software a fost destul de mare si tendinta se pastreaza si pentru restul anului. Pentru anul 2020 ne asteptam la si mai multe provocari, respectiv un numar ascendent de client.

Care este procentul de crestere?

Procentul de crestere este in medie de 20% de la un an la altul. In 2019, avem un procent de crestere de 25% fata de 2018, pana in acest moment.

Care sunt cele mai mari probleme ale companiilor care apeleaza la solutiile Romanian Software de externalizare?

Din experienta noastra, cele mai mari probleme cu care se confrunta companiile care sunt interesate de solutiile noastre se incadreaza in cateva categorii mari:

Costurile mari generate de departamentele interne de resurse umane. Lipsa unui soft specializat care sa optimizeze fluxurile si activitatea zilnica – Se pierde timp pretios prin input in mai multe sisteme (Revisal, aplicatie salarizare, pontaje excel, drafturi de documente), prin lipsa sistemelor de pontaj electronic care centralizeaza automat informatia si integrarea acestora cu sistemul de salarizare Deficitul de personal specializat intr-o piata a muncii competitiva si fluctuatia pe poziti cheie de HR

Cand apeleaza acestea la externalizare?

In momentul in care compania realizeaza ca departamentul de resurse umane ar putea sa se concentreze pe activitatile interne cheie, care aduc valoare, hotaraste sa plaseze activitatea repetitiva si de volum catre un furnizor extern.

Companiile ce hotarasc sa externalizeze activitatea de resurse umane catre Romanian Software beneficiaza de consultanta specializata, consultant dedicat, soft personalizat, suport in relatia cu institutiile statului, totul la costuri reduse. Un alt aspect important il reprezinta transferul responsabilitatii in fata institutiilor statului, din intern catre furnizorul de servicii.

Cum decurge procesul de contractare a acestor servicii? Sa zicem ca reprezint o firma si m-ar interesa serviciile de salarizare si administrare de personal. Va contactez pe telefon sau mail, si va cer o oferta. Care sunt urmatorii pasi?

Felul in care incepem colaborarile este destul de variat. Nu de putine ori suntem contactati de cei care au primit o recomandare de la clientii nostri existenti. Buna noastra reputatie si serviciile pe care le oferim clientilor sunt cei mai buni ambasadori ai nostri.

Cu siguranta contribuie mult la succesul nostru si evenimentele la care participam. Ne-au adus multa notorietate in piata si companiile care ne-au cunoscut astfel vin catre noi pentru a vedea ce beneficii le aduce externalizarea serviciilor de HR.

Primul pas in procesul de contractare al serviciilor este intalnirea cu departamentul de Vanzari, care va prezenta solutiile noastre si va incerca sa inteleaga specificul clientului si nevoile sale. Ca urmarea a acestui proces, clientul primeste o oferta personalizata, iar daca aceasta este agreata, departamentul de implementare al Romanian Software preia contul.

Dupa finalizarea procesului de implementare, contul va fi preluat de echipa dedicata a departamentului de externalizare. De aici, specialistii nostri preiau intreaga sarcina a administrarii de personal si salarizarii.

Ce beneficii sesizeaza imediat companiile care au lasat salarizarea si administrarea de personal in mainile specialistilor Romanian Software?

Ca urmare a serviciilor de externalizare, beneficiile sunt vizibile rapid. Inca de la inceput, pentru contractele de externalizare, Romanian Software pune la dispozitia clientului o serie de module ale aplicatiei dezvoltata de Colorful.hr.

In platforma noastra, clientul poate urmari in timp real toate modificarile de personal efectuate de consultantii Romanian Software. Tot aici clientul regaseste o serie de rapoarte preconfigurate si are acces la un configurator de rapoarte de unde acestea pot fi personalizate. Poate genera o serie de statistici, primeste notificari si poate seta diverse fluxuri ce usureaza considerabil activitatea departamentului de HR.

Platforma Colorful.hr centralizeaza automat pontajele provenite din puncte de lucru sau departamente, astfel incat departamentul de HR este degrevat de toata aceasta activitate care consuma timp si energie. Aceasta este integrata cu aplicatia de payroll, astfel incat exista un flux automat de transfer al datelor, reducand riscul erorii umane.

Un alt beneficiu este ca, prin procesul de externalizare, sunt auditate fluxurile existente ale companiei, documentele de personal, calculul salarial. Se identifica diverse nereguli ce sunt remediate imediat.

La ce fel de economii se pot astepta firmele care apeleaza la dumneavoastra?

E greu sa inaintam niste sume fixe, pentru ca economiile depind de marimea companiei care apeleaza la externalizare, dar pot sa confirm ca valoarea unei facturi de externalizare este mai mica decat costurile suportate de companie prin angajarea personalului necesar si achizitia unui soft performant de HR. In aceste timpuri, cand fiecare companie sta cu ochii pe cheltuieli, economia generata de externalizare este importanta.

Cum apreciati ca va evolua piata externalizarii serviciilor de salarizare si administrare de personal pe termen mediu si lung?

Semnalele venite din piata ne indica o tendinta de crestere a cererii de externalizare, si ne bucura sa observam ca sunt din ce in ce mai multe companii care apreciaza valoarea acestui gen de servicii.

Ma astept sa fim foarte ocupati si pe viitor 😊

