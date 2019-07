Mihaela Colesnic, Manager de produs al CalculatorVenituri.ro, un calculator online de salarii, creat si administrat de Romanian Software, a acordat un interviu in exclusivitate pentru colorful.hr, in care pune reflectorul asupra tuturor necunoscutelor acestui subiect.

Cate solicitari de ajutor ati primit in ultima vreme voi, cei de la CalculatorVenituri.ro, de la oamenii care nu stiu daca si cum sa completeze Declaratia Unica?

Din datele centralizate pana acum, recent, aveam peste 400 de contribuabili care isi descarcasera Declaratia Unica de pe site-ul CalculatorVenituri.ro si 15 care ne-au solicitat asistenta in mod explicit, platind pentru acest serviciu. Cei mai multi dintre cei care ne-au cerut informatii de la inceputul anului si pana acum nu stiu daca trebuie sa depuna sau nu Declaratia, iar dintre cei care stiu ca trebuie sa depuna, dar nu stiu cum sa faca asta, cei mai multi sunt proprietari care incaseaza venituri din chirii.

De ce credeti ca sunt atat de multi oameni care nu stiu inca, la un an de la instituirea acestei obligatii de depunere, ce au de facut?

Pentru ca sesiunile de informare despre cine trebuie sa depuna si cum se face depunerea se deruleaza aproape exclusiv online, iar multi dintre cei care au obligatia depunerii – sa nu uitam ca este vorba de circa 1 milion de persoane – nu au acces la Internet, nu stiu unde sa gaseasca informatiile corecte sau chiar daca le gasesc, nu le inteleg, pentru ca sunt scrise intr-un limbaj specializat.

De exemplu, chiriile sunt in zona de ”cedare a folosintei bunurilor” si putini se gandesc ca asta inseamna inchiriere. Apoi, o alta problema este legata de obligatia de a-ti face un cont in Spatiul Privat Virtual (SPV) al ANAF ca sa poti sa depui efectiv Declaratia. Daca nu ai decizii de impunere din trecut, va fi nevoie sa mergi la ANAF ca sa iti valideze contul facut in online. E destul de complicat.

Cine trebuie sa depuna mai exact Declaratia Unica?

Toti cei care au venituri extrasalariale, fie ca vorbim despre persoane fizice autorizate (PFA), persoane fizice independente (PFI), cei care au intreprinderi individuale (II), cei cu venituri din chirii, din proprietati, care locuiesc atat in Romania, cat si in strainatate sau cei care au venituri din dobanzi, din dividende, din castiguri la bursa.

De asemenea, trebuie sa depuna toti cei care au venituri din drepturi de autor daca nu au fost impozitate prin stopaj la sursa.

Care sunt cei care nu se gandesc in mod deosebit ca trebuie sa depuna?

As zice asa: pescarii din Delta, cei care locuiesc in strainatate, dar au venituri din chirii din proprietati din Romania, cei care au obtinut premii in strainatate, cei care au conturi bancare si au incasat dobanzi sau au jucat la bursa si au obtinut castiguri, ori cei care desfasoara activitati agricole, padurarii si cei cu venituri din arenda.

Ce inseamna depunerea acestei Declaratii? Ce contine ea efectiv?

Declaratia contine veniturile incasate anul trecut si o estimare a veniturilor ce vor fi incasate in acest an, pentru ca fiind deja la jumatatea anului, poti sa iti faci o idee destul de clara despre ce ai de incasat pana la final. Practic, declaratia definitiveaza veniturile incasate in 2018, pentru ca la declaratia anterioara, contribuabilii au facut o estimare de incasari, asa cum vor face si acum pentru intreg anul 2019.

Sunt multi contribuabili care ne intreaba daca trebuie neaparat sa depuna o estimare pe 2019, ca ei nu stiu exact ce venituri vor avea. Raspunsul este da, e obligatoriu.

De asemenea, la inceputul acestui an, am primit foarte multe intrebari de la oameni care voiau sa afle daca trebuie sa faca declaratii rectificative pentru veniturile estimate in 2018 si neincasate sau pentru incasarile realizate suplimentar. Raspunsul este nu, pentru ca prin declaratia cu termen 31 iulie, practic, arati care a fost realitatea incasarilor tale din 2018.

Care ar fi o caracteristica – sa zicem – a celor care incaseaza venituri din chirii sau a celor care traiesc din drepturi de autor?

In cazul amandurora, cei care depun au o cota forfetara de 40%, adica statul ia in calcul ca pentru a-si desfasura activitatea de inchiriere si, respectiv, de creatie, au facut niste cheltuieli si le da voie sa isi scada acesti bani.

In concluzie, cine trebuie sa depuna si cine nu trebuie sa depuna Declaratia Unica?

Pentru orice venit care nu a fost impozitat de catre platitor, trebuie sa depui Declaratia Unica.

Cei care nu trebuie sa depuna sunt salariatii care au doar venituri din salarii. De exemplu, anul trecut, intre 1 ianuarie si 25 martie, veniturile din drepturi de autor au fost intr-o zona gri si multi contractori nu au stiut cum sa le impoziteze si nu le-au impozitat deloc. Acum, cei care le-au incasat trebuie sa depuna declaratii pentru ele si sa plateasca impozit.

De asemenea, persoanele care realizeaza venituri extrasalariale in suma anuala mai mare de 12 x salariul minim brut garantat la plata sunt obligate sa plateasca si contributie la asigurarile sociale de sanatate.

Contributia la asigurarile sociale – pensii – se datoreaza pentru venituri din activitati independente si, dupa caz, pentru veniturile din drepturi de autor, daca persoana care le realizeaza nu este salariata si nici nu este retinuta contributia de platitorul drepturilor de autor, când veniturile anuale depasesc suma de 12 x salariul minim brut garantat la plata. Contributia este de 25% si se datoreaza pentru o baza stabilita de contribuabil, ce nu poate fi mai mica lunar de salariul minim brut.

Care sunt cele mai frecvente greseli care se fac in completarea declaratiilor?

Una dintre cele mai frecvente greseli este incadrarea gresita a veniturilor, asa cum este – de exemplu – cazul celor care au incasari din chirii.

Sunt penalitati sau sanctiuni daca gresesti la completarea Declaratiei Unice?

Teoretic, sunt. Practic, cred ca autoritatile vor sa invete contribuabilii cu acest sistem si nu am auzit sa fie oameni care au primit amenzi. Oricum, aceasta Declaratie Unica este un mare pas inainte in schimbarea Fiscului, pentru ca ea comaseaza sapte declaratii intr-una singura.

Voi, cei de la CalculatorVenituri.ro, cum puteti ajuta concret contribuabilii in completarea si/sau depunerea Declaratiei Unice? Inteleg ca aveti si o varianta gratuita a serviciilor, dar si servicii contra cost.

Da, avem o varianta gratuita, dar avem si cateva pachete mai complexe, contra cost. Intri la noi pe site si poti alege acolo pachetul potrivit pentru tine.

In varianta gratuita, ai o declaratie pe an. In varianta Basic, care costa 20 de euro pe an, ai doua declaratii incluse, poti sa pui doua intrebari expertilor nostri despre Declaratia ta Unica si o sa primesti de la noi detalii si notificari de plata ca sa iti amintim cand ai de platit impozitul catre stat.

In varianta Standard, care costa 50 de euro pe an, ai un numar nelimitat de declaratii per CNP, declaratia ta va fi revizuita de un consultant CalculatorVenituri.ro, primesti un Ghid pentru depunerea Declaratiei in Spatiul Virtual Personal si primesti, de asemenea, detalii si notificari de plata.

In varianta Professional, la un pret de 100 de euro pe an, declaratia ta este completata de un consultant CalculatorVenituri.ro, primesti un ghid pentru depunerea Declaratiei prin SPV si te si asistam in acest proces. De asemenea, primesti si detalii si notificari legate de plata impozitului.

Cum recomandati sa fie depusa Declaratia Unica? Online, la ghiseu sau prin posta?

Noi depunem online si asta le recomandam si tuturor celor care ne contacteaza. Digitalizarea administratiei fiscale din Romania este un proces in continua evolutie, absolut normal pentru orice tara civilizata si, mai mult decat atat, evidenta declaratiilor din fiecare an se poate tine foarte usor in mediul virtual.

