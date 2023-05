„Bună seara. Mulțumesc revistei Capital pe care o citesc de mult sar nu foarte constant simimd-o intrun domeniu nu foarte apropiat de mine, dar având unele articole foarte, foarte bune. Mulțumesc organizatorilor că m-au ales în această onoranta funcție alături de foarte mulți laureați. Ar fi de precizat cateva cuvinte, de la fragedă tinerețe am fost atras de partea chirurgicală, chiar dacă nu am avut foarte clar la acel moment ce îmi place, în primul an de medicină. Apoi, am trecut la chirurgie. Apoi m-am atașat puternic de această specialitate, de această profesie. Apoi, după absolvirea facultății am plecat la Tg. Mureș unde era început deja chirurgia cardiacă pe cord închis, ceea ce era o specializare de început la care au avut onoarea localnicii de acolo să-l aibă pe profesorul Oltolomei și o serie de alte nume care au dat startul acestei specialității. De atunci lucrurile au mai trecut, pentru prima dată la Fundeni când s-a trecut de la spitalul Colțea, acolo unde s-a făcut prima operație pe cord închis. Din fericire, ultimii cinci ani i-am petrecut tot în spitalul în care s-au produs aceste operații istorice. Aș reveni la o pasiune foarte veche a mea, bolile cardiovasculare, în special inima. Un renumit gazetar a spus că: „Inima este ca și vântul, există atât timp cât bate”, voia să spună, de fapt, că inima este esența vieții. Și există această dispută, și în literatură și medicină, ce este primordial, inima sau creierul. Eu zic că trebuie să ne gândim că sunt pe un picior de egalitate, pentru că fără inimă nu există viață și închipuiți-vă ce ar fi aceea viața fără creier. În ceea ce privește Tg Mureș, am avut șansa unor maeștri care m-au inspirat și stimulat astfel încât să avem la Tg Mureș un institut de boli cardiovasculare și Transplant în care am crescut trei generații, pe care le-am părăsit, pentru că din 2013 sunt în București” declară Radu Deac pe scena Premiilor Capital.

Prof. univ. dr. Radu Deac a reușit printr-o muncă de aproape o viață să aducă la Tg. Mureș chirurgia cardiovasculară, mai exact o școală specializată prin care reușește să formeze din ce în ce mai mulți oameni specializați. Acesta are de-a lungul carierei sale rezultate notabile prin care „a pus oameni din nou pe picioare”. Despre chirurgia cardiacă la noi în țară putem vorbi clar abia după anul 1999, când au apărut cu adevărat donatori și s-a putut realiza prima operație de către medicul Radu Deac, la București. „Pe 24 octombrie 1999, la Spitalul Floreasca s-a făcut primul transplant cardiac la om. Evident, a fost reușit. La două săptămâni după, am făcut la Târgu Mureș această intervenție de transplant cardiac. Până în prezent, la Târgu Mureș intervențiile se apropie de 100, la Spitalul Floreasca a fost o mică pauză, dar s-au reluat aceste operații. S-a reluat și în Capitală transplantul cardiac, pentru că este nevoie. Și așa donatorii sunt prea rari, dar, când apare donatorul, ar fi o insatisfacție totală să nu ai un receptor potrivit, chiar în clinicile de cardiologie, nu numai în clinicile de chirurgie cardiovasculară” explică acesta.

10.000 de operații pe cord deschis

În vârstă de 83 de ani, medicul, a realizat 10.000 de operații pe cord deschis, 5.000 de intervenții pe cord închis și 35 de transplanturi.

Anul acesta s-au împlinit 50 de ani de când Radu Deac a realizat prima operație pe cord deschis din Transilvania, în cadrul manifestărilor ştinţifice legate de eveniment au avut loc două operaţii pe cord şi a fost implantată o inimă artificială.

Radu Deac și-a început cariera în 1967, ocupând funcția de preparator la Institutul de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, pentru ca, în anul 2000, să devină şeful Catedrei de Chirurgie de la Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş. În perioada 2003-2006 a fost director general al Institutului de Boli Cardiovasculare şi Transplant. Valoarea i-a fost recunoscută în întreaga lume, fiind profesor la universităţi de prestigiu din Statele Unite – Harvard, Pennsylvania, Minneapolis, fapt care i-a permis să se specializeze în permanenţă. A ocupat funcții care i-au evidențiat importanța în universul medical românesc.