Iata noile modele in tendinte, ce te vor cuceri instantaneu!

Cizme de cauciuc

Iarna asta vei avea nevoie de o pereche de cizme cu care sa poti infrunta orice strat de zapada, iar designurile in tendinte iti vor satisface nevoile: cizme de ploaie din cauciuc, cizme calduroase de la UGG pentru tinutele tale ‘all black’! Bucura-te de noile modele si poarta-le cu rochii tricotate cool sau tinute smart casual cu skinny jeans si o camasa alba casual.

Ianuarie inseamna ploaie, zapada, vant si zloata… Indiferent de gradele din termometru, ghetele si cizmele din cauciuc sunt la mare cautare in aceasta perioada a anului si in garderoba cool pentru 2021. Sigur te ajuta sa pastrezi in vedere ca in primavara le vei purtea purta cu sosete lungi si o rochie mini cu volane.

Ghete cu platforma

Noile modele cu talpa masica sunt perfecte pentru un look indraznet! Poarta-le cu jachete de inspiratie army si camasi chic in carouri. Adauga ‘cantitatea’ perfecta de denim si accesorii calduroase si garderoba ta este completata pentru iarna. Costumul va fi alegerea perfecta in diminetile in care nu ai deloc inspiratie sa compui un look complicat: arata elegant, dar poate fi si foarte casual daca il porti cu ghete cu platforma in colectia de incaltaminte de dama de la Fashion Days.

Mocasini masculini

Cel mai simplu outfit de tranzitie catre zile mai calde este unul in care poti sa combini blugii tai preferati sau pantaloni cropped cu un pulover cu fermoar sus, mocasini si un sacou din piele. Atunci cand vrei o infuzie de stil eclectic poti sa investesti doar in accesorii: o pereche de mocasini cu look masculin, din piele sau piele stantata, cu diverse detalii vintage.

Dar totusi nimic nu este la fel de confortabil si cool ca o pereche de ghete calduroase din colectia de ghete pentru dama! Stilul nostru favorit de cizme pentru toamna/iarna are o talpa confortabila si interior ce te va proteja de temperaturile scazute si zapada in toate formele ei.

Botine cu toc kitten

Sezonul asta confortul primeaza, si acasa dar si atunci cand trebuie sa arati cat mai bine la o intalnire in oras. Vremea rece de afara ofera scuza perfecta pentru a arunca pe tine tinuta clasica cu blugi si un pulover, dar in zilele cu adevarat reci iti sugeram sa alegi pantaloni din piele sau piele ecologica, luciosi, si o pereche de botine cu toc kitten, in aceeasi nuanta.

Nu trebuie sa existe nicio garderoba fara cel putin o pereche de botine feminine, mai deosebite, care sa fie pregatite pentru orice intalnire, dar si pentru vremea rece! (P)