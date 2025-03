Pentru astăzi ți-am pregătit câteva recomandări de căști fără fir la prețuri foarte bune, remarcabile prin calitatea sunetului, acuratețe, performanță și design.

3 cele mai bune modele de căști wireless la preț bun

În căutarea celor mai bune modele de casti wireless, oprește-te asupra modelelor pe care ți le vom prezenta mai jos. De această dată am ales câteva căști fără fir on ear, ideale pentru ascultat muzică, conversații, redat sunete pe computer sau laptop. Vezi mai multe despre modelele raport calitate-preț excelent selectate în rândurile de mai jos:

Căștile wireless Sony WH-1000XM4

Ne-am putea raporta la Sony WH-1000XM4 ca la o pereche de căști fără fir on ear, ideală pentru cei care își doresc sunet de înaltă calitate, noise canceling și, per total, o experiență de utilizare captivantă. Datorită autonomiei de până la 30 de ore de redare audio, te poți bucura de sesiuni lungi de muzică și nu numai, fără întreruperi. În plus, când te grăbești, poți obține o autonomie de până la 5 ore cu doar 10 minute de încărcare.

Principalele caracteristici, pe lângă funcția anulare zgomot, includ procesorul QN1 HD și noul cip Bluetooth. Calitatea audio oferită este premium, cu suport pentru Hi-Res Audio și optimizarea fișierelor muzicale comprimate prin noua tehnologie DSEE Extreme.

S-ar putea să te încânte la aceste căști wireless și funcția speak-to-chat, care întrerupe automat muzica atunci când începi o conservație telefonică. În plus, experiența de utilizare este îmbunătățită și de o funcție inteligentă care oprește căștile atunci când nu le porți. Aceasta permite economisirea energiei și prelungirea duratei de viață a bateriei.

Compatibile cu Alexa Built-in, Asistentul Google și Siri, căștile Sony WH-1000XM4 sunt potrivite atât pentru utilizatorii iOS, cât și pentru utilizatorii Android. Datorită conexiunii Multi-Point, pot fi asociate cu două dispozitive Bluetooth în același timp, permițându-ți să comuți cu ușurință între dispozitive fără a fi nevoie să repeți procesul de asociere.

Materiale de înaltă calitate din piele, dar și plastic au fost folosite la construcția Sony WH-1000XM4. Au o greutate de doar 254 de grame și oferă tot confortul de care ai nevoie, chiar și atunci când le folosești mai mult timp. Pachetul include un cablu audio jack AUX de 3,5 mm, un adaptor pentru antenă, o husă, căști Bluetooth și un cablu USB-C.

Căști wireless JBL Tune 720BT

Dacă ești în căutarea unor căști wireless on ear de calitate, cu preț nu foarte mare, JBL Tune 720BT sunt o soluție. Ce ne place la ele și ce le recomandă? În primul și în primul rând, tehnologia Bluetooth 5.3, capabilă să garanteze o conexiune stabilă și neîntreruptă, dar și o experiență audio captivantă și fără întreruperi.

Apoi, nu putem trece cu vederea nici peste capacitatea căștilor de a reproduce sunetul. Ce-ar fi să te cufunzi complet în muzica ta preferată, să te bucuri de sunet de calitate superioară? Datorită Pure Bass care reușește să ofere un bas puternic și profund, poți face asta. Cu acest tip de performanță sonoră, te bucuri de fiecare dată de o experiență de ascultare unică.

Durata de viață a bateriei este un alt avantaj. Cu o baterie cu până la 76 de ore durată e viață, te poți bucura de muzică zile întregi fără a fi nevoie să reîncarci căștile wireless. În plus, cu ajutorul funcției de încărcare rapidă prin cablu USB-C, poți obține până la 3 ore de redare cu doar 5 minute de încărcare. Dacă ai un stil de viață dinamic, călătorești foarte mult și ești mereu în mișcare, aceste căști sunt ideale pentru tine.

Sunt concepute pentru a fi, de altfel, foarte comode și practice. Designul pliabil și materialele ușoare le fac ușor de folosit și transportat. Pernițele moi pentru urechi și bentița căptușită asigură un confort de lungă durată, chiar și în timpul sesiunilor lungi de ascultare.

JBL Tune 720BT oferă libertate și în ceea ce privesc apelurile hands-free. Datorită butoanelor convenabile situate pe căști, poți controla cu ușurință sunetul și gestiona apelurile, fără a fi nevoie să scoți telefonul. Funcția Voice Aware îți permite să îți auzi vocea în timp ce vorbești, îmbunătățind semnificativ calitatea conversațiilor.

Căști wireless JBL Tune 520BT

O idee de căști on-ear wireless cu o calitate audio superioară și un design practic sunt căștile JBL Tune 520BT. Echipate cu tehnologia Bluetooth 5.3, oferă o conexiune stabilă, fără întreruperi, și o experiență audio perfectă.

O caracteristică definitorie pentru JBL Tune 520BT este capacitatea lor de a reproduce bas puternic cu ajutorul tehnologiei JBL Pure Bass. Datorită acesteia te vei putea bucura de o experiență captivantă, pe care o poți asocia cu cea oferită de localurile cele mai bune de muzică. Răspunsul în frecvență de până la 20 KHz și sensibilitatea de 102 dB garantează o calitate audio clară și precisă, perfectă pentru fiecare gen muzical.

Un alt avantaj al acestor căști wireless este și autonomia bateriei. Cu până la 57 de ore de autonomie, te poți bucura de melodiile preferate și nu numai, fără a trebui să încarci căștile frecvent. În plus, prin prisma încărcării rapide prin cablu USB-C disponibile, beneficiezi de trei ore de redare pentru care căștile au nevoie de doar cinci minute de încărcare. JBL Tune 520BT sunt, deci, niște căști ideale pentru cei cu un stil de viață dinamic și activ.

Pernițele moi, designul pentru care s-a optat, materialele folosite la construcție, toate acestea asigură confort de lungă durată. Un aspect pe care s-ar putea să dorești să-l consideri, mai ales dacă ești mereu în mișcare sau călătorești mult. Sau, de ce nu, dacă ai nevoie de căști confortabile pentru serviciu.

Și nu în ultimul rând, caracteristicile de control integrate sunt intuitive și practice. Poți gestiona cu ușurință volumul, schimba melodiile și răspunde la apeluri, fără a fi nevoie să scoți telefonul din buzunar. Deși nu au funcție de anulare a zgomotului, aceste căști wireless beneficiază de funcția Voice Aware.