Având în vedere că emisiunea ”Apropo TV” a lui Andi Moisescu a ajuns la 500 de episoade, omul de televiziune s-a gândit să pregătească un interviu special și a invitat-o pe mare campioană, Simona Halep.

Tema principală a interviului a fost tenisul și realizările sportivei. Aceasta a fost întrebată care a fost cel mai important moment din viața sa, iar Andi Moisescu a primit un răspuns la care toată lumea s-ar fi așteptat.

Simona Halep a spus că cea mai tare senzație din viața sa a fost atunci când a devenit numărul 1 mondial, subliinind că a fost cel mai puternic moment. Sportiva a mai spus că ceea ce ar putea să depășescă orice senzație este să aibă un copil.

“Cred că numărul 1 a fost cea mai tare senzaţie pe care am trăit-o, a fost cel mai puternic moment. Să am un copil cred că o să depăşească orice senzaţie pe care am avut-o eu în tenis. Am spus mereu, viaţa mea bate tenisul. Tenisul este ca o completare, nu poate să ia faţa vieţii mele, rămâne limitat”, a spus marea campioană.

Ce face cu echipamentul după meci

Ulterior, sportiva a spus că are și ea superstiții înainte de meciuri dar și după cele pe care le pierde. Mai precis, Halep a spus că înainte de meciuri își aranjează geanta într-un anumit fel, iar după meciuril pe care le pierde urât, a spus că își aruncă echipamentul, notează retetesivedete.ro.

”Am tabieturi şi am şi superstiţii înainte de meciuri. Îmi aranjez geanta într-un anumit fel, încerc să îmi pun hainele aşa cum le pun în fiecare zi când am meci, păstrez totul la fel. Chris Evert, mi-a povestit Darren, după fiecare meci îşi arunca echipamentul.

Îl desfăcea din pungă, juca cu el şi apoi îl arunca. Şi a câştigat enorm. Eu echipamentele pe care le port atunci când pierd un meci urât le arunc direct. Aşa am făcut şi la Roland Garros.

Echipamentul de anul ăsta l-am aruncat direct la gunoi. Pentru că te eliberezi cumva, ai senzaţia că dacă îl mai vezi îţi aduce aminte direct de meciul respectiv”, a mai spus aceasta.

Sportiva a apelat la psiholog

Numărul 2 WTA a povestit cum a progresat în ceea ce privește atitudinea pe care o are pe teren și a scos la iveală faptul că acum îi este rușine când vede imagini de la meciurile din urmă cu câțiva ani.

”Darren (n.r. Cahill, antrenor) a spus mereu că un antrenor bun trebuie să-l facă pe jucător să-şi dea seama singur de ceea ce face greşit pe teren şi să se corecteze el acolo.

La mine cel mai greu lucru de progresat, cea mai grea parte a fost atitudinea: să nu mai fiu negativistă pe teren, să nu mă mai critic şi atunci când sunt într-un moment greu să fiu eu alături de mine, adică să nu dau şi eu în mine, că suficient dă adversara, suficient dă situaţia respectivă, eu să mă protejez cumva.

Aici am progresat mult, dar am şi lucrat cu o doamnă psiholog. Când mă uit la meciurile de acum 2-3 ani mi-e ruşine uneori. Mi-e ruşine de mine că puteam să fac astfel de lucruri, dar nu le controlam foarte bine şi de aceea le făceam, dar încerc să mă accept şi cu momentele acelea”, a mărturisit Simona Halep.