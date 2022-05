Germania: Ulei numai de la 18 ani. Lidl cere cartea de identitate la cumparare

În supermarketurile din Germania și în magazinele cu discount, clienții stau de câteva săptămâni în fața rafturilor goale de ulei de gătit, iar uleiul de floarea-soarelui, în special, este adesea foarte greu de găsit.

Pentru a contracara acest lucru, mulți comercianți cu amănuntul, cum ar fi Rewe, Aldi sau Lidl, limitează cantitatea de ulei de floarea-soarelui pe care o vând. Cu toate acestea, unele piețe regionale aleg măsuri ceva mai speciale.

Este și cazul unei filiale Lidl din Norderstedt, Schleswig-Holstein, care în încercarea de limitare a apelat la un alt truc: vinde ulei de floarea-soarelui doar persoanelor cu vârsta de peste 18 ani.

Motivul este simplu. Filiala Lidl din Norderstedt vinde și ulei de floarea-soarelui pe familie și se spune că unele familii și-au trimis copiii să cumpere mai multe sticle de ulei. Cu toate acestea, discounterul nu a vrut să permită acest lucru și a introdus rapid o interdicție de vânzare pentru persoanele sub 18 ani.

Vestea despre această măsură s-a răspândit rapid pe rețelele de socializare și măsura nu a ținut prea mult. Lidl a explicat că incidentul s-a produs din greșeală, pentru o perioadă scurtă de timp, iar acum totul a revenit la normal.

Clienții Lidl, șocați de prețul castraveţilor

Germania: Clienții Lidl șocați de prețul castraveţilor. „Sunt castraveții noul aur acum?”, a întrebat un client la postarea de pe Facebook-ul oficial al Lidl.

Cel mai recent buletin informativ include, printre altele „Castraveți de fermier german” verde suculent la prețul de 3,49 euro pentru 750 de grame. „Serios?”, a adăugat clientul șocat.

„Uau, asta e ceea ce se numește o situație extremă. Castraveți la 3,49 euro. Cum poți să te hrănești pe tine și pe copiii tăi sănătoși la asemenea prețuri?”, a întrebat un alt utilizator Facebook. Altul a comentat chestiunea cu emoji-uri furioase: „Sunt nebuni”.

Tesco a introdus o limită de trei sticle

Cu toate acestea, problema uleiului persistă și în alte țări. Șeful Lidl din Franța face, de asemenea, recomandări de raționalizare a sticlelor de ulei de floarea-soarelui. Mai precis, el a transmis această măsură magazinelor și a cerut să fie amplasate afișe pentru informarea clienților. Scopul este de a nu depăși un anumit număr de litri pe persoană fizică.

Pe de altă parte, pentru a-i liniști pe jurnaliști, el explică faptul că nu există niciun risc de „lipsă a acestui produs”. Raioanele goale sunt cauzate în principal de excesul clienților spune acesta. “Unii consumatori se aprovizionează în exces”, se plânge el.

Și în Marea Britanie, supermarketul Tesco a introdus o limită de trei sticle, în timp ce Morrisons a declarat pentru Insider că are un “plafon maxim” de două sticle de ulei de gătit. Waitrose limitează, de asemenea, achizițiile la două sticle, a relatat The New York Times.

Supermarketul grec AB a introdus, de asemenea, o limită de trei sticle pentru uleiul de floarea-soarelui în ultimele săptămâni, potrivit Reuters. Lanțul belgian de supermarketuri Colruyt va permite clienților să cumpere doar maximum doi litri de ulei de gătit, potrivit agenției de presă Anadolu.