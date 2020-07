Persoanele care petrec ore in fata calculatorului jucandu-se pot alege o cariera in video gaming. https://aimhax.net/ prezinta cele mai importante domenii de activitate in acest sens si abilitatile necesare pentru a activa in acest domeniu.

Tipuri de joburi in domeniul video gaming

Cele mai bine platite joburi in acest domeniu sunt:

dezvoltator de jocuri;

designer;

programator;

game tester.

Ce fac programatorii intr-un joc precum Deadside?

Jocurile precum Deadside au nevoie nu doar de design, ci si de o programare riguroasa. Echipa de programare este implicata masiv in codarea software-ului. In echipa sunt persoane care se ocupa de programarea motoarelor grafice, inteligenta artificiala si tooluri. Programatorul este persoana responsabila de a produce actiuni utilizand ecuatii. In video gaming industria este pe o panta foarte competitiva, iar programatorii care pot aborda 3D anumite situatii si care au experienta in domeniul inteligentei artificiale sunt foarte cautati.

Rolul si activitatea designerilor

In perioada de inceput a dezvoltarii jocurilor, designerii sunt cei care genereaza documente care definesc toate aspectele ce tin de un joc. Echipele de proiectare sunt responsabile pentru a scrie conceptul, pentru a dezvolta actiunea si pentru a stabili toate elementele din joc. Animatia si designul sunt parti integrate ale activitatii de design in general.

Un alt aspect important este ca in functie de anumite particularitati de design, dar si de programare sau de implementare a designului si de proiectare, apar hackurile. In momentul in care un joc este proiectat si desenat scopul echipei este acela de a diminua numarul de hackuri, insa pentru ca echipa este formata din oameni, apar unele scapari pe care gamerii profesionisti le observa. De asemenea, anumite portite sunt lasate special pentru a ajuta jucatorii vigilenti.

Testarea jocurilor video

Dupa ce jocul a fost creat trebuie sa fie si testat inainte de a fi oferit jucatorilor. Testerii joaca jocurile la locul de munca si cauta erori in proiectare, dar si eventuale aspecte care pot fi folosite drept hackuri. Sunt gasite toate bugurile si problemele de functionare inainte ca jocul sa fie scos pe piata. Tot ce descopera testerii trebuie sa fie rezolvat si remediat de echipa de productie si ulterior jocul este testat din nou.

Acest job nu vine cu cerinte mari si este nevoie doar ca angajatul sa fie interesat sa se joace si sa fie atent pentru a detecta erorile ce pot sa apara. Abilitatile de comunicare si de scriere, sau experienta in domeniul calculatoarelor pot fi solicitate pentru anumite joburi.

Aceste locuri de munca pot fi foarte bine platite, insa unele dintre ele necesita un nivel considerabil de pregatire, asa cum se intampla in cazul designerilor sau in cazul programatorilor, in timp ce testerii pot sa isi foloseasca abilitatile si pasiunea fara sa aiba studii in domeniu.