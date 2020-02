La 30 ianuarie, 21 de sportivi au luat startul în proba de 300 de mile, dar numai Imfeld şi Uşeriu au reuşit să termine cursa. Tiberiu Uşeriu a petrecut nouă ani în închisoare pentru infracţiuni grave, însă a stârnit admiraţia României în 2016, când a reuşit să câştige competiţia „6633 Arctic Ultra”.

„Un lucru îmi stă în gât ca un os de pește și anume “Lucrul început și nedus la capăt”. Uneori în acest ‘nedus la capăt’ apare fiindcă eșecul și-a vârât coada în poveste. Ca mine, la Yukon Arctic https://arcticultra.de/ anul trecut când am înghețat, fără măcar să-mi dau seama.

Drept urmare, am fost scos automat din cursa pe care îmi propusesem să o duc la capăt. Și am fost trimis la spital. M-am simțit cam ridicol, recunosc. Am venit acasă cu coada între picioare. Supărat pe mine, pe lume. Mi-a trecut, dar n-am uitat.

Ce e de fapt un eșec? Un profesor dur, care adoră să-ți dea lecții usturătoare, pe care le ții minte toată viața. Un eșec nu e un capăt de drum. E parte dintr-un proces de învățare. Dacă eșecul te încurcă în drumul tău spre glorie, poate că e timpul să înveți ceva, să te smerești mai mult. Mereu îmi repet asta când o dau de gard.

Am venit aici la Yukon Arctic din nou. O să-mi hrănesc sufletul nu doar cu gheață și adrenalină, ci și cu gânduri calde, luminoase. Deocamdată, le trimit înspre voi toți, cei de acasă”, scria Tibi Uşeriu pe pagina sa de Facebook, înainte de startul competiţiei.

În 2018, el s-a impus a treia oară consecuitv cursa de 380 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633.

