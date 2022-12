Parlamentul European ar putea interzice accesul oficialilor din Qatar în birourile sale ca urmare a anchetei ‘bani contra influență’ – un scandal devenit cel mai mare din istoria instituției. Președinta parlamentului, Roberta Metsola, a declarat că cei mai importanți oficiali ai acestui for vor lua în discuție o eventuală interdicție și va fi instituit un ”întreg pachet de reforme” ca urmare a unei anchete deschise de poliția belgiană, anchetă care a dus la punerea sub acuzare a patru persoane pentru spălare de bani și corupție, printre care s-a numărat și un europarlamentar în funcție, scrie The Guardian.

Întrebată dacă interdicția va viza reprezentanți ai Qatarului sau alți oficiali ai guvernului implicați în scandalul din parlament, dna Metsola a spus: “Asta este doar una dintre problemele pe care le voi prezenta imediat la conferința președinților”, ea făcând astfel referire la întregul for de conducere din parlament.

În cadrul anchetei, care a dus la confiscarea sumei de aproximativ 1,5 milioane euro (1,3 milioane lire sterline) din diverse imobile din Bruxelles, Qatarul a respins orice încălcare a legii.

Li s-au oferit excursii și bilete gratuite la Cupa Mondială

Europarlamentarii au povestit că li s-au oferit excursii și bilete gratuite la Cupa Mondială (la fotbal, n. red.), organizată în acest stat din Golful Persic, un stat care a căutat să minimalizeze criticile pe tema tratamentului aplicat lucrătorilor migranți. Dna Metsola a spus că ea însăși a fost invitată la Cupa Mondială, dar „am refuzat pentru că aveam o serie de îndoieli legate de această țară”.

Interdicția impusă oficialilor unui guvern, în privința intrării lor în clădirile aparținând Parlamentului Europeaan, este o decizie rareori adoptată, deși reprezentanților unor companii ruse, dintre care mulți în relații cu Kremlinul, li s-a interzis s intre în birourile instituției din Bruxelles și Strasbourg începînd din luna iunie, din cauza războiului din Ucraina.

Metsola a vorbit cu ocazia unei reuniuni la nivel înalt desfășurate la Bruxelles, unde ea a discutat despre acest scandal cu lideri ai celor 27 de state membre. „Nu va exista vreo imunitate, nu se va ascunde gunoiul sub covor, nu se va trece peste asta”, le-a declarat ea reporterilor în momentul sosirii.

Potrivit unei surse din UE, participanții la reuniune i-au mulțumit pentru franchețea cu care a discutat problema, iar ea s-a bucurat de „sprijinul deplin” al liderilor UE.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat: „Cred că trebuie să cunoaștem faptele, să înțelegem cine anume a fost implicat, iar după aceea să luăm măsurile necesare”.

În urma izbucnirii scandalului, grupul de prietenie dintre Parlamentul European și Qatar a fost suspendat.

Miercuri, europarlamentara aflată în centrul acestui scandal, socialista elenă Eva Kaili, a aflat că audierea sa pe tema unei eventuale eliberări pe cauțiune a fost amânată până săptămâna viitoare. Alți doi suspecți au rămas în arest înaintea procesului, inclusiv prietenul apropiat al dnei Kaili, Francesco Giorgi, care este asistentul altui europarlamentar. O a treia persoană a fost eliberată cu obligația de a purta o brățară elecronică de supraveghere.

Pe canalul elen de televiziune ANT1, avocatul din Atena al Evei Kaili (principala persoană implicată în scandal, n. red.), Michalis Dimitrakopoulos, a spus că că clienta sa nu va deveni un fel de „Ifigenie” (personaj mitic din antichitate, Ifigenia a fost sacrificată ca ofrandă adusă zeilor, n. red.) în acest scandal sau o vctimă de sacrificiu. „Singura ei legătură cu sacii cu valută găsiți în apartamentul său din Bruxelles a fost doar faptul că ea se afla acolo în acel moment”, a spus el.

“Ancheta, care de altfel se desfășura de mai multe luni, nu a dovedit că ea ar fi avut vreo legătură cu banii sau ar fi avut conversații dubioase”, a spus el. „Prietenul ei a fost cel care a adus banii în apartament”.

Referindu-se la acuzațiile de trafic de influență, Dimitrakopoulos a spus: „Banii din casă nu au nicio legătură cu declarațiile ei (ale Evei Kaili) despre Qatar. Toate acțiunile și inițiativele dnei Kaili s-au făcut cu aprobarea Parlamentului European. Dna Kaili nu avea o agendă personală separată”.

Controversele acestui scandal s-au agravat joi, când autoritățile judiciare din Grecia au anunțat deschiderea unei anchete separate pe tema unor eventuale cazuri de spălare de bani și de mită în care ar fi fost implicată Eva Kaili. Ancheta survine la câteva zile după ce autoritățile elene au înghețat toate activele dnei Kaili și ale unor membri apropiați ai familiei sale.