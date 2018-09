TEST Opel Grandland X, fratele cel mare

Ceva mai mult de 23.000 de români au ales în acest an să cumpere un SUV. Adică mai bine de 31% din totalul celor care au achiziţionat o maşină în primele şase luni ale anului. Aceste cifre aferente pieţei autohtone, coroborate cu apetenţa tot mai mare pentru SUV-uri a clienţilor de pe întregul continent european, arată clar de ce producătorii de automobile se dau peste cap în încercarea de a include în gamă tot mai multe maşini cu aspect de off-roader. Asta chiar dacă sub carapacea de metal, tracţiunea integrală este inexistentă. Într-un asemenea climat efervescent, cu noi lansări de modele în fiecare lună, Opel nu putea rămâne pasiv, iar crearea familiei X a fost cel mai bun răspuns găsit de germani. Într-un interval relativ scurt, alături de deja cunoscutul Mokka, rebotezat Mokka X, au apărut, pe rând, Crossland X şi Grandland X. Dacă despre primul am vorbit cu câteva luni în urmă, cel de-al doilea şi cel mai mare SUV din gama Opel a fost testat de Capital în această vară, dezvăluind un caracter aparte şi, oarecum, neaşteptat.

Este fratele vitreg al lui Peugeot 3008, împărţind cu modelul francez al grupului PSA platforma EMP2, motoarele şi unele echipamente de comandă şi control. Designul exterior şi interior, precum şi prestaţiile diferă radical atât prin comparaţie cu corespondentul său din Hexagon cât şi în relaţie cu mai micii Mokka X şi, mai ales, cu Crossland X. Lansarea modelului Grandland X, deocamdată cel mai mare din familia Opel X, a avut loc în 2017, vehiculul devenind rapid o opţiune pentru clienţii aflaţi în căutarea unui SUV compact care să asigure un spaţiu interior suficient şi confortabl pentru cinci persoane, dar şi o ţinută de drum sigură, precum şi un consum redus de carburant. Deşi are dimensiuni considerabile - 4.477 de milimetri lungime, 1.844 de milimetri lăţime şi 1.636 de milimetri înălţime – SUV-ul Opel are un aspect compact şi robust, iar în cazul versiunilor vopsite în două culori apar chiar influenţe de coupe, graţie plafonului plonjat către hayon. În interior, dimensiunile exterioare au permis amplasarea unor scaune confortabile şi poziţionarea unor spaţii de depozitare încăpătoare. Fără a fi cel mai mare din segment, portbagajul lui Grandland X poate găzdui 514 litri, suficient pentru bagajele celor din habitaclu.

IntelliGrip, furnizor de aderenţă

Versiunea testată de Capital, Innovation, dotată cu propulsorul diesel de 1.6 litri care dezvoltă 120 CP şi cutie manuală cu şase trepte s-a dovedit cât se poate de docilă şi ambiţioasă în depăşirea obstacolelor apărute atât pe şosea cât şi pe un solicitant drum de munte acoperit cu macadam. Graţie sistemului electronic de tracţiune IntelliGrip, care permite selectarea a cinci moduri de deplasare adaptând cuplul transmis către roţile din faţă pentru a furniza o tracţiune optimă pe noroi, piatră sau asfalt, maşina a înaintat fără probleme chiar dacă suprafaţa de rulare îşi modifica rapid aderenţa. Mai mult chiar, în ciuda eforturilor uneori majore, consumul mixt a rămas rezonabil, computerul de bord afişând după aproape 700 km circa 6 litri / 100 km. Este important de menţionat însă că, la doar câteva săptămâni după testul realizat de Capital, Opel a fost nevoit să schimbe propulsorul diesel de 1.6 litri cu unul de 1.5 litri, mai potent (130 CP), mai economic şi mai puţin poluant, pentru a putea face faţă noilor standarde WLTP.

Concurenţi puternici

Graţie dotărilor sale din zona echipamentelor de comandă, control şi divertisment, precum şi noilor propulsoare, Grandland X se păstrează printre opţiunile de top în zona SUV-urilor compacte. Preţurile modelului încep de la 18.700 de euro (1.2 Turbo – 130 CP, M6) şi urcă până la 33.300 de euro (2.0 Diesel – 177 CP, A8). Modelul are însă de înfruntat concurenţi puternici precum Volkswagen Tiguan, Nissan Qashqai, KIA Sportage, Ford Kuga sau Hyundai Tucson, toate având plusuri şi minusuri în faţa vehiculului german.

(Articol publicat în ediţia revistei Capital de luni, 27 august 2018. Publicaţia este disponibilă la centrele de difuzare a presei din întreaga ţară.)