Marți, 16 mai 2023, în cadrul adunării anuale a acţionarilor Tesla, Elon Musk a minimizat zvonurile apărute în spațiul public, potrivit cărora că ar demisiona din funcţia de CEO al Tesla, a vorbit despre două noi modele pe piaţa de masă pe care le dezvoltă în prezent şi a reafirmat că livrările camionului Cybertruck ar urma să înceapă anul acesta. El a spus, totodată, că va încerca să facă publicitate vehiculelor Tesla, ceea ce nu a mai făcut până acum.

„Vom încerca puţină publicitate şi vom vedea cum merge. Tesla nu este imună la mediul economic global. Mă aştept ca lucrurile să fie, la nivel macroeconomic, dificile pentru cel puţin următoarele 12 luni”, a declarat, marți, Elon Musk, potrivit agenției de presă Reuters.

Potrivit sursei citate anterior, Tesla şi-a ratat ţinta de marjă în primul trimestru din acest an, după ce a redus agresiv preţurile vehiculelor, în faţa unei economii în încetinire şi a concurenţei în creştere.

În cadrul acelei întâlniri oficiale, acţionarii Tesla au votat pentru numirea în consiliu a cofondatorului companiei şi fostului director de tehnologie, JB Straubel, însă firma de consultanţă Glass Lewis a cerut acționarilor Tesla să voteze împotriva lui JB Straubel din cauza îngrijorărilor legate de independenţa sa.

În prezent, JB Straubel, CEO al companiei de reciclare a bateriilor şi materiale Redwood Materials, este considerat un potenţial succesor al lui Elon Musk, potrivit spuselor lui Gene Munster, partener de conducere la Deepwater Asset Management.

De asemenea, acționarii Tesla şi-au exprimat frustrarea legată de faptul că Elon Musk nu se mai concentrează pe Tesla de când a achiziționat Twitter.

„A existat o distragere a atenţiei pe termen scurt deoarece a trebuit să fac o intervenţie chirurgicală majoră, pe cord deschis, la Twitter, pentru a asigura supravieţuirea companiei”, i-a asigurat Elon Musk.

Vă amintim că, săptămâna trecută, Elon Musk a anunțat că fosta şefă de publicitate a NBCUniversal, Linda Yaccarino, va fi noul CEO al Twitter. Potrivit sursei citate anterior, acţiunile Tesla au crescut cu 2,4%, în urma anunțului său.

„Sunt încântat să anunț că am angajat un nou CEO pentru X/Twitter. Ea va începe în 6 săptămâni! Rolul meu va trece la funcția de președinte executiv și CTO, supervizând produsul, software-ul și sistemele de operare”, a scris, joia trecută, Elon Musk pe contul său de Twitter.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!

My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023