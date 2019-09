Eugen Teodorovici vine cu prima reacţie după dezvăluirile de duminică seara, privind presupusele înregistrări ale convorbirilor dintre mai multe persoane, printre care Diana Costache, fosta cumnată a ministrului Teodorovici și Loredana Amalia Constantin, despre care presa tabloidă a scris că este amanta acestuia. El spune că, în toată activitatea lui profesională, a promovat în funcţii numai persoane competente, fie că a fost vorba de femei sau de bărbaţi. Solicit celor care au o răfuială cu mine să aibă curajul unei confruntări directe și asumate în fața alegătorilor, a spus Teodorovici.

„Nu cred în dezvăluirile de duminică seara!

Nici nu mă uit, nici nu particip la telenovele. În toată activitatea mea profesională am promovat în funcții doar oameni competenți, indiferent dacă erau femei sau bărbați. Nu pot să fiu făcut responsabil pentru modul în care folosesc unii numele meu în conversațiile pe care le au. Ceea ce este cert este că NU ați auzit și nici NU veți auzi discuții între mine și alți oameni din administrația publică sau din politică pentru a promova în funcții oameni în cadrul ministerelor pe care le-am condus. În toți anii în care am fost ministru, cred că au fost organizate zeci, dacă nu sute de concursuri. Doar nu poate să creadă cineva că am avut vreo implicare în aceste concursuri și să nu fi ieșit nimic până acum. Nu a ieșit nimic pentru că NU am făcut nimic! Iar pentru cine nu crede, fie poate să verifice, fie să ceară verificarea acestora și prezentarea publică a rezultatului acestor verificări, pentru că eu nu am NIMIC de ascuns. Fiecare răspunde de actele și faptele sale!

Solicit celor care au o răfuială cu mine sau cu oricare alt membru PSD să aibă curajul unei confruntări directe și asumate în fața alegătorilor și, nicidecum, prin tertipuri ieftine specifice unor metehne pe care le credeam și speram apuse. Curajul despre care vorbesc se referă la capacitatea de a găsi, chiar și juridic, argumentele de care unii au nevoie.

Cât despre candidatura doamnei Dăncilă, nu comentez mai mult decât ceea ce am mai afirmat: eu sunt, poate, printre puținii care au susținut atât de puternic această candidatură.

Îi avertizez pe toți cei care au o răfuială cu oricare dintre membrii PSD să nu se folosească de numele meu și nici să nu încerce să dezbine PSD, pentru că nu vor reuși!

În rest, un mesaj pentru toți consumatorii de telenovele politice, atât celor curajoși, cât și regizorilor: viața bate filmul, nu mai plecați după prima fentă apărută cu doar câteva ore înaintea depunerii moțiunii de cenzură, pentru că mai sunt multe zile până la vot!”, a scris ministrul Finanţelor Publice pe Facebook.

