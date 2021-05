Actualul preşedintele al PNL, Ludovic Orban, se va confrunta cu premierul Florin Cîţu la Congresul partidului de la finalul lunii septembrie.

La conferinţă de presă de duminică dimineaţă, când prim-ministrul şi-a anunţat candidatura, Rareş Bogdan, europarlamentar şi prim-vicepreşedinte al PNL, a stat imediat lângă Cîţu. Motiv pentru care, acum, Orban îl consideră pe Rareş Bogdan principalul complotist împotriva sa.

Nemulţumiri la adresa lui Ludovic Orban în PNL

Rareş Bogdan este liberalul care a încercat cel mai mult să găsească un contracandidat pentru Orban la şefia partidului, să găsească o masă critică care să pună presiune pentru postul de preşedinte al formaţiunii, potrivit EVZ.ro.

Nemulţumirile există de ceva vreme în rândul multor liberali, chiar din perioada când Ludovic Orban era la Palatul Victoria şi a ignorat interesele grupării foștilor membri PD din Ardeal. Iar picătura care a umplut paharul şi i-a determinat pe adversarii lui Orban din PNL să declare o bătălie deschisă la Congres a fost modul în care acesta a negociat în cadrul coaliţiei de guvernare cu USR şi UDMR.

Florin Cîţu nu a fost prima opţiune a lui Rareş Bogdan

Rareş Bogdan a fost liderul acestei grupări. Prim-vicepreşedintele PNL a avut o relaţie fluctuantă cu preşedintele Klaus Iohannis, uneori având binecuvântarea şefului statului pentru acţiunile sale, alteori primind admonestări.

Prima opţiune pentru a-l înfrunta pe Ludovic Orban ar fi fost Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, însă acesta a declinat oferta. Astfel că gruparea liberală condusă de Rareş Bogdan s-a concentrat pe Florin Cîţu, care este oricum un personaj mai plăcut preşedintelui Iohannis decât Emil Boc.

Ce a declarat Ludovic Orban despre Rareş Bogdan, duminică?

“Este opțiunea fiecărui membru al PNL. Știți foarte bine că Rareș Bogdan a avut declarații nu foarte prietenoase la adresa mea şi orice observator atent se putea aştepta. Dar, deocamdată, a fost doar într-o poză.

Au fost care au avut alte păreri și care de multe ori au luat decizii sau au influențat comunicarea publică cu efecte negative asupra PNL. La fiecare palmă peste obraz pe care am primit-o am întors și celălalt obraz.

Oameni care nu au fost cu mine, pe care i-am susținut în funcții publice sau în funcții de conducere în continuare. Pentru că nu am ținut cont de un factor subiectiv, dacă cineva e sau nu e cu mine. Am făcut lucrul ăsta din nou. Vreau să vă explic de ce. Pentru că noi toți suntem PNL”, a declarat Ludovic Orban, vizibil nemulţumit de Rareş Bogdan.

Replica europarlamentarului nu a întârziat să apară

“Eu nu am trădat pe nimeni. Eu am venit în PNL. Nu am venit pentru un om sau adus de un om. Eu am venit în PNL și cred că PNL are nevoie de o reîmprospătare, deci nu cred că este corect să se spună că am trădat pe cineva. Nu am trădat pe nimeni, am rămas liberal și voi rămâne liberal.

Oricum, se va încheia acest periplu de patru luni de zile de bătălie internă, pe care eu sper foarte sincer să se desfășoare cu armele corecte, fără atacuri la persoane. Avem responsabilitatea guvernării, în primul rând. Nu ne putem juca cu România, bătălia electorală pe care o avem de dus este abia peste trei ani de zile.

Nu știu ce a vrut să spună domnul Ludovic Orban. Îi mulțumesc pentru cuvinte. Nu a făcut decât să recunoască o chestiune vizibilă, atunci când eu am venit în PNL și m-am implicat, am energizat partidul, aducând patru-cinci, nu știu câte procente, cu siguranță un procent am adus. Și lucrul acesta s-a văzut”, a spus Rareş Bogdan, invitat la Antena 3.

Sursa foto: INQUAM Photos, Octav Ganea