De asemenea, el a subliniat că liberalii nu sunt huiduiți pe stradă, iar oamenii apreciază munca oficialilor PNL. Florin Roman a menționat că retorica autovictimizării și a transferului de responsabilitate nu mai funcționează. În opinia sa, este necesar să se ofere soluții și viziuni.

Deputatul a spus că îi așteaptă pe liderii politici să renunțe la astfel de abordări și să se concentreze asupra soluțiilor pentru cetățeni.

În final, el a sugerat că cei care persistă în discursul „grelei moșteniri”, precum Vasile Dâncu, doar confirmă că Noul PSD nu este decât Vechiul PSD. Liberalul a menționat că Dâncu nu poate fi considera un pesedist nou.

„Noi am fost pragmatici, de fiecare dată noi ne-am preocupat de dezvoltarea României. Uitaţi-vă pe grafice, când a venit PSD la putere, noi am crescut, am construit modele de dezvoltare, când am plecat, toate astea s-au pierdut, au început datoriile. (…)

Ceea ce trebuie să facă acum Marcel Ciolacu este să refacă ceea ce au stricat vreo patru premieri înaintea lui. (…)

Am luat tot timpul împrumuturi, am cumpărat măşti de miliarde sau injecţii, vaccinuri de care nu aveam nevoie. (…)

Noi avem nevoie de o politică a ideilor, pentru că şi ideile sunt necesare pentru a contrui un nou model de dezvoltare, pentru România”, a declarat Vasile Dîncu, tot vineri, la conferința de alegeri a PSD Maramureş.