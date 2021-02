Noi tensiuni între forţele militare americane şi ruseşti în Marea Neagră! Incidentul a avut loc duminică, 31 ianuarie.

Marina americană a trimis trei nave în Marea Neagră, pentru a efectua exerciţii. Duminică, un avion de luptă rusesc SU-24 a zburat razant pe lângă distrugătorul USS Donald Cook, la o altitudine joasă, scrie site-ul Stars and Stripes.

Avionul a trecut razant pe lângă distrugătorul american, la o înălţime foarte mică, în timp ce se afla în apele internaţionale, a precizat Flota a 6-a a SUA într-un comunicat.

The @USNavy routinely operates in the Black Sea to reassure @NATO Allies & partners and ensure security & stability in the region.

Today, 🇺🇸 #USSDonaldCook operating in international waters in the #BlackSea while a #Russian SU-24 does a low pass nearby.#PowerForPeace pic.twitter.com/6JGNZoncZb

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 31, 2021