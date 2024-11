Riscul de otrăvire cu CO crește în timpul iernii

Riscul de otrăvire cu CO crește în timpul iernii, iar Centrul de control al otrăvirilor din Utah, Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din Utah, Unified Fire Authority și Enbridge Gas Utah, Wyoming și Idaho (anterior Dominion Energy) colaborează pentru a avertiza locuitorii din Utah cu privire la pericolul otrăvirii cu CO, pentru a împărtăși informații cu privire la simptomele asociate acesteia, pentru a oferi sfaturi de prevenire și pentru a indica pașii de urmat în cazul în care suspectați otrăvirea cu CO.

Otrăvirea cu CO este un gaz inodor și invizibil produs atunci când benzina, gazul natural, propanul, kerosenul și alți combustibili nu sunt arși complet în timpul utilizării. Atunci când aceste dispozitive nu funcționează corect sau sunt utilizate incorect, se pot acumula cantități periculoase de CO în interior sau în spații închise, otrăvind persoanele și animalele de companie care îl inhalează. Simptomele comune includ dureri de cap, amețeli, stomac deranjat, vărsături și slăbiciune.

Pentru a preveni otrăvirea cu CO, oamenii ar trebui să verifice anual sistemele de încălzire, încălzitoarele de apă și alte aparate pe gaz, ulei, lemn sau cărbune cu ajutorul unui tehnician autorizat. Instalați un detector de CO aprobat de Underwriters Laboratory la fiecare nivel al locuinței, în apropierea zonelor de dormit și verificați sau înlocuiți bateria de două ori pe an. Inspectați-vă locuința după căderile abundente de zăpadă și asigurați-vă că zăpada este îndepărtată din jurul coșurilor de evacuare, gurilor de ventilație și intrărilor de aer proaspăt.

Pașii pe care trebuie să îi urmați dacă suspectați o otrăvire cu CO

Dacă suspectați o otrăvire cu CO, urmați imediat următorii pași: părăsiți locuința, clădirea sau spațiul închis pentru a aduce oamenii la aer curat, solicitați imediat ajutor medical dacă dumneavoastră sau alte persoane vă simțiți amețiți sau vă e greață, apelați 112 dacă cineva este inconștient sau are probleme de respirație, potrivit medicalxpress.