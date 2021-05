Purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Berlin a explicat că autoritățile din Germania au luat în considerare aceste relatări și au intrat în contact cu toate entităţile relevante la nivel naţional şi internaţional.

„Guvernul Germaniei a luat notă de aceste relatări şi este în contact cu toate entităţile relevante la nivel naţional şi internaţional, pentru clarificări. Ca principiu, după cum ştiţi, Guvernul german nu face comentarii publice despre activităţi de spionaj”, a declarat Steffen Seibert, conform informațiilor transmise de jpost.com

Conform unor surse citate de postul danez DR, Serviciul de Informaţii Militare din Danemarca (FE) a colaborat cu Agenţia pentru Securitate Naţională din SUA (NSA), în perioada 2012-2014, pentru a colecta informaţii despre lideri politici din Germania, Franţa, Suedia şi Norvegia, transmit surse citate de postul danez DR.

Printre personalităţile interceptate s-ar număra cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ministrul german de Externe din acea perioadă, Frank-Walter Steinmeier, şi Peer Steinbrück, un lider al opoziţiei de la Berlin.

Acuzaţii similare au fost formulate în anul 2013 de Edward Snowden, un fost colaborator al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA) care a fugit în Rusia după ce a dezvăluit documente secrete despre activităţi ale Agenţiei pentru Siguranţă Naţională (NSA). Edward Snowden a acuzat atunci că telefonul Angelei Merkel a fost interceptat de NSA. Totuși, Casa Albă nu a negat clar informaţia, însă a precizat că telefonul Angelei Merkel nu era interceptat în acel moment şi nu va fi în viitor, potrivit sursei menționate.

În momentul de față, Edward Snowden, care beneficiază de azil politic în Rusia, a reluat acuzaţiile, afirmând că actualul preşedinte al SUA, Joe Biden, care a fost vicepreşedinte în perioada 2009-2017, trebuie să ofere explicaţii.

„Biden este bine-pregătit să răspundă pentru aceste lucruri când va vizita în curând Europa, sigur că, în primul rând, a fost implicat profund în acest scandal. Trebuie să existe o solicitare explicită pentru dezvăluiri publice complete nu doar din partea Danemarcei, ci şi din partea partenerului principal”, a scris Edward Snowden într-o postare realizată pe Twitter.

Biden is well-prepared to answer for this when he soon visits Europe since, of course, he was deeply involved in this scandal the first time around.

There should be an explicit requirement for full public disclosure not only from Denmark, but their senior partner as well. https://t.co/TJL7gr6dy8

— Edward Snowden (@Snowden) May 30, 2021