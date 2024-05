Google va asculta telefoanele tuturor. Gigantul tehnologic a făcut anunțul recent, în cadrul conferinței Google I/O din ziua de 14 mai, unul dintre cele mai mari evenimente din zona software.

Compania a transmis că această funcție ar urma să fie utilizată pentru prevenirea escrocheriilor. Noile instrumente de monitorizare sunt încă în faza de testare și ar urma să ofere alerte în timp real în timpul convorbirilor telefonice.

Potrivit inițiativei, funcție permite Inteligenței Artificiale (AI) să asculte apelurile telefonice în efortul de a identifica și a avertiza împotriva posibilelor escrocherii.

Anunțul a fost făcut în contextul în care Google a prezentat o inițiativă mai vastă, de a încorpora AI în sistemul de operare Android.

Astfel, tehnologia ar urma să recunoască și să marcheze tentativele de fraudă în timpul convorbirilor telefonice.

Odată ce AI-ul detectează o escrocherie , utilizatorii vor primi o alertă în timp real pe telefon, avertizându-i că vorbesc cu un potențial hacker.

Gigantul tehnologic oferă exemplul unui „reprezentant bancar” care solicită informații personale, cum ar fi codurile PIN și parolele.

Astfel de cereri sunt neobișnuite pentru bănci, iar AI-ul le va identifica și va emite o alertă.

Compania a publicat aceste informații și într-un anunț făcut pe contul personal de X. Postarea a strâns imediat milioane de vizualizări și doar câteva aprecieri.

Spre diferență de aprecieri, comentariile critice n-au întârziat să apară. Un utilizator a scris următorul lucru: „Poate nu ne mai ascultați apelurile. Asta e o înșelătorie mai mare decât orice altceva care va apărea”.

We’re testing a new feature that uses Gemini Nano to provide real-time alerts during a call if it detects conversation patterns commonly associated with scams. This protection all happens on-device so your conversation stays private to you. More to come later this year! #GoogleIO pic.twitter.com/l87wGCz62x

— Made by Google (@madebygoogle) May 14, 2024